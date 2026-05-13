Fechas y horario de Valencia Basket en la Final Four de la Euroliga
El Valencia Basket hace HISTORIA y se mete por primera vez en la Final Four de la Euroliga
Hugo Ferrer
Valencia Basket completa la gesta, gana el quinto partido ante Panathinaikos y volverá al OAKA para disputar la Final Four por primera vez en su historia. Los de Pedro Martínez se sitúan como uno de los 4 mejores equipos de Europa tras protagonizar una serie histórica con una de las mejores remontadas de la competición.
Fechas y rivales en la Final Four
El conjunto taronja disputará las semifinales el 22 de mayo ante el Real Madrid a las 20:00 horas. Por el otro lado del cuadro Olympiacos y Fenerbache también se enfrentarán el 22 de mayo en busca de una plaza para la final.
El 24 de mayo se disputará en el OAKA la final de la Euroliga, donde por cierto, Valencia Basket ha logrado ganar en 3 ocasiones esta temporada (una victoria en la regular season y las otras 2 en esta última serie).
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