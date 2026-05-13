FÚTBOL
Florentino: "El Barça haría muy bien en demandarme si cree que tiene que hacerlo"
El presidente blanco compareció horas después de su estrambótica rueda de prensa en Valdebebas para matizar que "estoy un poco impresionado por la desproporción de críticas, pero solo he recibido mensajes de felicitación
Florentino Pérez concedió una entrevista a Josep Pedrerol apenas 24 horas después de su esperpéntica rueda de prensa en Valdebebas. El dirigente se sentó ante el director de 'El Chiringuito', el lugar donde presentó la Superliga en su día, en La Sexta, el canal que dirige Antonio Ferreras, su antiguo director de comunicación en el Real Madrid. El "presi", como le llamó repetidas veces con familiaridad el catalán, comenzó hablando de la comparecencia en Valdebebas: "Yo me quedo a gusto casi siempre. Estoy un poco impresionado por la desproporción de críticas que no se corresponden con la realidad. Solo he recibido mensajes de felicitación. No he vuelto a leer el ABC desde ayer". Y se refirió a las críticas que ha recibido por sus comentarios de sesgo machista: "Esa niña' nos ha escrito y nos ha dicho que no pasa nada. La pobre estaba levantando la mano y el que daba la palabra no se la daba. ¿"Esa niña" es despectivo, o qué pasa?".
Las elecciones
Florentino comentó que "me duelen los bulos. El club tiene una salud económica, institucional y deportiva envidiable. Hay una campaña orquestada por algunos periodistas. Yo aguanto todo, pero es difícil vivir en este ambiente de hostilidad. Por eso he convocado elecciones. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo no me voy a ver con fuerzas para seguir". Y justificó su decisión de convocar las elecciones: "Ante esta situación de inestabilidad y esta realidad mediática, quiero que hablen los socios, que son los dueños del club, no yo. Yo no he ganado ni un euro en el Madrid". Y confirmó que la convocatoria electoral se formalizará este jueves, lo que dará comienzo a los 10 días para recoger avales.
"La relación con el Barça está completamente rota"
Sobre la posibilidad de que el Barcelona interponga una denuncia contra sus acusaciones de comprar a los árbitros señaló que "el Barça haría muy bien demandarme si cree que tiene que hacerlo. Yo me enteré hace tres años del caso Negreira y la primera acusación que se presenta es el Real Madrid. Ha sido más fácil ganar Champions que Ligas estos años. El Barça ha reconocido que ha pagado ese dinero. ¿Para qué? Él [Negreira] ha reconocido que es para luchar contra el Madrid". Y añadió que "la relación con el Barça está completamente rota. No quiero tener relaciones con un club que ha pagado durante 20 años a un árbitro".
El presidente también habló de Mbappé: "No he hablado con Mbappé desde que estoy aquí, si le veo le saludo, pero ya está. Es el que más goles mete, pero hay algo que tenemos que mejorar si no hemos ganado la Champions". Y sobre Xabi comentó lo siguiente: "No me equivoqué fichando a Xabi Alonso. Se dieron unas circunstancias, no se pudo hacer pretemporada. Eso es lo que pasó. Luego pensábamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero se arregló un ratito y se volvieron caer".
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