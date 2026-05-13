Juan Roig, mecenas de Valencia Basket: “Ahora hay que disfrutar”

El mecenas de Valencia Basket, Juan Roig, estaba eufórico tras la clasificación del conjunto taronja a la Final Four después de imponerse a Panathinaikos en el quinto y definitivo partido del playoff de la Euroliga. Roig reconocía que “ha sido muy chulo” y que “ahora hay que disfrutar”. El empresario, en declaraciones a Radio Valencia, vaticinaba que “jugaremos más”.

En declaraciones posteriores a Movistar, Juan Roig se mostraba "contento por la afición" y apuntaba que "ha sido un partido impresionante" aunque reconocía que "hemos estado asustados todo el partido" pero al final "ha estado todo fenomenal". En este sentido, se acordó del director general Enric Carbonell, del técnico Pedro Martínez y de toda la plantilla. Pero sobre todo resaltaba que "lo más bonito es que el público ha respondido de maravilla", pero no "solo hoy sino también en los partidos que han sido malos". Sobre la clasificación a la Final Four destacaba que "te sube el caché y estamos supercontentos". Sobre Panathinaikos admitía que "se han dejado el alma" y "esperamos que su ciudad y su pabellón nos acojan bien".

Por último, el mecenas quiso poner en valor la gran trayectoria del "equipo femenino" que este jueves inicia la Final de la Liga F Endesa frente al Casademont Zaragoza y concluyó bromeando: "sólo falta que compremos todos en Mercadona".

Por su parte, el director general, Enric Carbonell, bromeaba con “bienvenidas todas las peticiones de entradas” para la Final Four. El dirigente taronja apuntaba que el playoff “ha sido una gran serie” por lo que se mostraba “muy contento y orgulloso”.

Por su parte, Víctor Luego reconocía que “ha sido increible”por “el equipo, el ambiente y la afición”, y admitía que “deberíamos haber ganado algunos de los dos primeros partidos” en el Roig Arena: “hemos sido superiores”.

"No iremos a la Final Four a pasearnos"

Para Luengo, alcanzar la Final Four “es un sueño de muchos años” y “ahora Valencia Basket está entre los mejores de Europa. En este sentido, advierte que “no vamosa Grecia a pasearnos” en clara referencia a las pretensiones del equipo ante la semifinal con el Real Madrid.