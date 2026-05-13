Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valenciana Goméz UllaSidi SalerNuevo hotel ValenciaDesahucioDiscoteca ApacheHuelga EducaciónPablo Alborán
instagramlinkedin

TRIBUNALES

La Justicia desimputa a Real Madrid Estadio y a José Ángel Sánchez en el caso de los conciertos del Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid exime de responsabilidad penal al director general y a la mercantil del Real Madrid por el incumplimiento de la ordenanza municipal de ruido

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha desimputado al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y a su mercantil Real Madrid Estadio SL en el caso de los conciertos en el Santiago Bernabéu. Según ha informado el club blanco, la resolución judicial estima que el directivo y la sociedad blanca no "son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio".

La Audiencia Provincial, siempre según el club, ha determinado que "son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente", por lo que dicta el sobreseimiento de las actuaciones contra JAS y Real Madrid Estadio.

Sigue sin haber conciertos

Esta resolución solo implica que el Real Madrid y sus directivos, en este caso Sánchez, carecen de responsabilidad penal en el probado incumplimiento de las normativas de ruido del Ayuntamiento de Madrid, pero ni mucho menos solventa el problema de fondo. Es decir, el Bernabéu sigue en la práctica sin poder acoger conciertos, como viene sucediendo desde septiembre de 2024, cuando el club blanco decidió suspender toda la programación de actuaciones musicales debido a la investigación judicial.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (i), el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez (d) participan en una Asamblea General de LaLiga.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (i), el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez (d) participan en una Asamblea General de LaLiga. / EFE

La Audiencia Provincial de Madrid estima que cualquier responsabilidad penal corresponde a los promotores de los conciertos y, según la valoración que realiza la entidad que preside Florentino Pérez, "confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.".

Noticias relacionadas

El caso continúa ahora en los juzgados con los promotores como acusados, mientras el Real Madrid sigue sin presentar las soluciones acústicas que ha ido implementando en el Bernabéu, con el objetivo de aislar el interior del estadio y minimizar el ruido en las calles aledañas al estadio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  2. València estudia si autoriza 'The Champions Burger' en Mestalla tras las quejas por ruido
  3. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  4. Xàtiva veta las discotecas en la zona de la antigua Apache y permitirá el uso religioso en los polígonos y los comercios en el Pereres
  5. Los sindicatos esperan la llamada de Conselleria: “Fue Ortí la primera en levantarse de la mesa”
  6. Una pitada de docentes ante Conselleria acaba con dos furgones de Antidisturbios y la identificación de profesores
  7. Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
  8. La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler

El paso de cuatro entrenadores en un año no evita el fracaso: La UD Alzira encadena su segundo descenso consecutivo

El paso de cuatro entrenadores en un año no evita el fracaso: La UD Alzira encadena su segundo descenso consecutivo

Más de 5.000 estudiantes de Sagunt han disfrutado de 'Anem al teatre'

Más de 5.000 estudiantes de Sagunt han disfrutado de 'Anem al teatre'

La palista de Antella Bàrbara Pardo logra la plata en la Copa del Mundo con el K-4

La palista de Antella Bàrbara Pardo logra la plata en la Copa del Mundo con el K-4

Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València

Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València

El 'trellater' de Xàtiva responde con unos versos a la "burla" de un concejal: "No me van a parar"

El 'trellater' de Xàtiva responde con unos versos a la "burla" de un concejal: "No me van a parar"

Así funcionan los servicios mínimos en el IES María Enríquez de Gandia en la huelga del profesorado: "Las familias pueden estar tranquilas porque el alumnado está atendido"

Así funcionan los servicios mínimos en el IES María Enríquez de Gandia en la huelga del profesorado: "Las familias pueden estar tranquilas porque el alumnado está atendido"

Juanma Moreno: "Estatuto y Constitución están por encima de la prioridad nacional"

Juanma Moreno: "Estatuto y Constitución están por encima de la prioridad nacional"
Tracking Pixel Contents