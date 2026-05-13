El levantinismo enloquece con la llegada del equipo a Manises tras la histórica victoria contra el Celta

El histórico triunfo del Levante ante el Celta en Balaídos mereció una celebración por todo lo alto. Al jugarse el partido entre semana, un desplazamiento complicó la presencia de levantinistas que, aun así, se hicieron notar en territorio vigués, pero importó muy poco que fuera día laboral para que el levantinismo se concentrase en el aeropuerto de Manises y recibiera con honores al equipo.

Cientos de granotes acudieron a la terminal alrededor de las 23:30 de la madrugada para festejar los tres puntos del Levante contra el Celta. Una vez los futbolistas salieron de la pista y desfilaron hacia el exterior del aeropuerto tras aterrizar pasadas las 00:35, los aficionados animaron y alentaron a su Levante con cánticos de apoyo, eufóricos tras ver la permanencia más cerca que nunca y convencidos de que se volverá a dar un paso de gigante hacia el objetivo este domingo contra el Mallorca.

Halagos de Castro hacia su afición

A pesar de las horas y de ser entre semana, el levantinismo, cuyo papel está siendo clave en la remontada hacia la permanencia, no dudó ni un instante en celebrar junto a los suyos una victoria que pretenden rematar dentro de cinco días en el coliseo de Orriols. Luís Castro, en rueda de prensa, puso en valor la importancia de una afición que nunca dejó de creer y que está jugando un papel trascendental en la lucha por la salvación.

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“Que continúen como han hecho en todos los partidos en casa. No pueden hacer más por nosotros. Incluso cuando estamos perdiendo sentimos que están con nosotros. El otro día íbamos 0-2 y han estado con el equipo. Están haciendo todo lo que pueden por nosotros”, aseguró durante su comparecencia. La victoria no solo mantiene la buena racha de los de Luís Castro, sino que les permite salir de la zona de descenso a falta de dos partidos por disputarse.