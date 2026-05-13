Una marea taronja incontrolable para llevar en volandas a Valencia Basket
El Roig Arena se hizo pensando en noches como esta y la afición ha respondido creando un ambiente a la altura de las circunstancias
Rafa Jarque
El Roig Arena se hizo para noches como esta, aunque necesitaba una respuesta a la altura de la afición taronja, y vaya si la hubo. Desde las horas previas al inicio del quinto y decisivo partido de cuartos de final de Euroliga ante Panathinaikos, el público valenciano puso todo lo que estaba en su mano para crear un ambiente a la altura de las circunstancias.
Este miércoles todo era un poco distinto: aparcar en los alrededores del pabellón era más difícil, los haledaños se llenaron antes de aficionados y los nervios eran fácilmente percibibles en las miradas de la gente. Las colas para entrar al Roig Arena eran interminables, y no solo para acceder a la pista centra, también para el Auditorio del Roig Arena habilitado por el club para todo aquel que se hubiera quedado sin entrada.
Un imponente muro taronja
El muro taronja normalmente situado detrás de una de las canastas se amplió esta vez a todo el pabellón. El club tuvo la acertada iniciativa de proporcionar una camiseta conmemorativa del club en cada uno de los asientos del pabellón, logrando un impactante efecto taronja que no ha tenido nada que envidiar a los pabellones NBA en época de Playoff.
La afición entendió perfectamente el significado del partido, así como las palabras de Pedro Martínez en los días previos con las que alentaba a su afición. Desde el momento en el que los jugadores entraron en cancha para el calentamiento, los medidores de decibelios del Roig Arena registraron máximos históricos. Con ovaciones ensordecedoras a los jugadores y, sobre todo, a Pedro Martínez.
Récord de asistencia
Estaba claro desde que VBC forzó el quinto partido y el club lo confirmó: récord absoluto de asistencia en el Roig Arena, que aprobó con creces su primer gran examen ambiental. En total, un pabellón hasta la bandera con miles de gargantas tifando por Valencia Basket.
En volandas durante el partido
Y desde el pitido inicial el ambiente no fue distinto. Cada canasta, cada rebote, cada asistencia, cada falta a favor. El Roig Arena es una caldera que está haciendo todo lo posible para llevar en volandas a su Valencia Basket hacia la 'final four'.
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