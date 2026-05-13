El Nou Mestalla ofrecerá conectividad ultrarrápida Wi-Fi 7

Cisco, líder mundial en seguridad y redes, proporcionará a los aficionados del Valencia CF una experiencia tecnológica de vanguardia en el Nou Mestalla. La compañía se convierte en Founding Partner de conectividad y ciberseguridad para el nuevo estadio y será, además, patrocinador exclusivo de la infraestructura de red, la tecnología Wi-Fi y las soluciones de ciberseguridad del recinto.

A través de esta alianza, que contribuirá a posicionar el nuevo estadio del Valencia CF como uno de los recintos deportivos líderes en Europa en materia de conectividad segura e innovación tecnológica, el Nou Mestalla contará con una red diseñada para llevar la interacción entre aficionados y visitantes a un nuevo nivel, ofreciéndoles experiencias inmersivas y seguras.

Con Wi-Fi 7 en las zonas interiores y una red inalámbrica de alta densidad en las gradas, los aficionados podrán compartir sus momentos favoritos en las redes sociales, acceder a contenidos exclusivos de los partidos y moverse por el estadio con total libertad de conexión.

Cisco equipará al nuevo estadio con su tecnología líder en el sector -incluyendo conectividad, seguridad y gestión de red inteligente-, todo ello diseñado sobre una única red convergente preparada para la futura evolución tecnológica. Con capacidad para admitir miles de dispositivos conectados simultáneamente, la red proporciona una experiencia digital fluida y ultrarrápida para todos los asistentes, gestionada de forma inteligente gracias a la tecnología de Cisco.

Por su parte, las soluciones de ciberseguridad de Cisco facilitarán una experiencia de conexión segura en todo momento para todos los usuarios de la red sin comprometer la privacidad ni la protección de los datos. La red convergente de Cisco también permitirá al ValenciaCF optimizar sus operaciones en el estadio, desde las comunicaciones internas hasta la seguridad del recinto, todo gestionado de forma centralizada e inteligente sobre una única infraestructura.

Solís y Vilamitjana, firmando el acuerdo / VCF

“El Valencia CF está dando un paso decisivo al construir desde cero uno de los estadios más inteligentes de Europa. El Nou Mestalla reinventará el futuro del entretenimiento en los recintos deportivos, ofreciendo a aficionados y visitantes experiencias inolvidables. Estamos realmente ilusionados de formar equipo con el Valencia CF”, apunta Andreu Vilamitjana, Director General de Cisco para España y Portugal, que asistió a la firma del acuerdo en representación de la compañía junto a Nieves Navarro, Marketing VP de Cisco para EMEA.

Más altos estándares tecnológicos

Javier Solís, Director General del Valencia CF: “La incorporación de Cisco como Founding Partner garantiza los más altos estándares tecnológicos para el Nou Mestalla. Nuestra futura casa es un proyecto de una dimensión única para la ciudad y contar con el respaldo de una compañía líder en el sector de las telecomunicaciones supone una gran noticia para el Valencia CF y todos nuestros aficionados”.

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Durante más de una década, cientos de recintos, equipos, eventos y organizaciones líderes de todo el mundo han confiado en Cisco como el socio tecnológico de referencia en infraestructuras deportivas y de entretenimiento, incluyendo el Real Madrid, el equipo de Fórmula 1 McLaren, el Allianz Arena, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y el Madison Square Garden, entre otros muchos.