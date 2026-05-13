El sancionado Dimitris Giannakopoulos se desplaza a València para animar al Panathinaikos desde fuera del Roig Arena

El presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha viajado hasta Valencia para apoyar a su equipo en el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Valencia Basket y el conjunto griego, que se disputa este miércoles a las 21.00 horas en el Roig Arena.

Si bien el dirigente heleno no se desplazó con la expedición deportiva, finalmente sí ha querido estar junto a los suyos. De hecho, la cuenta oficial de Panathinaikos ha distribuido un video en redes sociales en las que se ve a Giannakopoulos saludando a sus jugadores y dándoles ánimos durante el almuerzo celebrado en el hotel de concentración.

Cabe recordar, que Giannakopoulos tiene prohibida la entrada esta noche al pabellón Roig Arena debido la sanción impuesta por la Euroliga, que le castigó con tres partidos de prohibición de acceso a los pabellones en los que juegue su equipo y una multa de 10.000 euros por su comportamiento durante el segundo encuentro de la eliminatoria, disputado en València, tras los incidentes protagonizados por Giannakopoulos en los últimos segundos de aquel partido.

El Juez Único de la Euroliga consideró que el dirigente heleno accedió a una zona reservada a la mesa de anotadores y a los colegiados, una actuación que, pese a estar tipificada como infracción menor, generó tensión y pudo derivar en situaciones de violencia, además de tener en cuenta su condición de reincidente.

Noticias relacionadas

Menos apoyo de aficionados

El Roig Arena presentará un lleno hasta la bandera y se ha colgado el cartel de 'No hay billetes'. El recinto cuenta con un aforo total para eventos de deportivos de 15.600 espectadores, incluidos los de zonas vip y hospitality. Por su parte, el conjunto griego contará con el apoyo de 150 aficionados con entrada, aunque no se descarta que se desplacen a Valencia otros tantos con el objetivo de comprar/encontrar una entrada para la finalísima. En este sentido, los seguidores de Panathinaikos con entrada para el partido de hoy serán bastantes menos de los 500 que asistieron en los dos primeros partidos del playoff. El club taronja ha recortado la presencia de aficionados helenos atendiendo a dos perspectivas: motivos de seguridad y premiar al seguidor de Valencia Basket que haya querido adquirir una entrada para el partido, tal vez, más importante del club.