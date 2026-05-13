El bofetón de Umar Sadiq a Jesús Vázquez
El delantero del Valencia CF propinó un golpe en la mejilla a su compañero Jesús Vázquez en los prolegómenos del partido contra el Athletic Club
En medio de la vorágine por los enfrentamientos, algunos con golpes de por medio en la plantilla del Real Madrid, el delantero del Valencia CF, Umar Sadiq, dio una bofetada en público a su compañero Jesús Vázquez.
El incidente, medio en broma o medio en serio, se produjo en los prolegómenos del partido que disputó el conjunto de Carlos Carberán el pasado domingo en San Mamés. Según el reportaje publicado por el programa 'El día después', el delantero nigeriano, tras hablar con una persona del staff técnico, lanza un pequeño trozo de esparadrapo a Jesús Vázquez, ya sentado en el banquillo para el comienzo del partido.
El lateral se quita del pelo el trozo de esparadrapo y se lo devuelve a Sadiq, lanzándolo y diciéndole algo al delantero nigeriano, que se gira hacia Vázquez y, no sin mirar antes a su espalda por si alguien lo observa, y lanza un bofetón a la mejilla del canterano, que se queda atónito con la reacción del atacante. En el segundo tiempo, el punta salió desde el banco y marcó el gol de la victoria.
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