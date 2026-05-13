Valencia Basket se cita con la historia en el Roig Arena

Se acabó la espera. El partido que decide el último billete para la 'final four' de la Euroliga en Atenas ha llegado. Valencia Basket y Panathinaikos, ambos ya sin margen de error, se miden en el Roig Arena a las 21:00 horas en un quinto encuentro histórico del que saldrá el vencedor de una de las mejores series que jamás se han visto en el baloncesto europeo.

El conjunto taronja, tras la proeza de ganar dos partidos seguidos en el OAKA (tres en total esta temporada) y empatar el 0-2 en contra con el que viajó a Atenas, está ante la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, a una 'final four' de Euroliga. Para ello, tendrá que hacer algo que todavía no ha conseguido en esta eliminatoria: vencer ante su público en el Roig Arena.

Braxton Key, duda hasta el final

Durante las horas previas al choque, Pedro Martínez esté muy pendiente de un jugador importante como es Braxton Key. El jugador norteamericano, que sufrió una fractura nasal este domingo ante Baskonia, ya dispone de una máscara protectora que el club ha conseguido en tiempo récord, pero es duda hasta última hora y su disponibilidad la marcará las propias sensaciones de Braxton el mismo día del partido. En caso de confirmarse su baja, se uniría a Josep Puerto y Xabi López-Arostegui en la lista de lesionados y los tres serían los descartes obligados del técnico.

Pedro quiere normalidad dentro de la trascendencia

Es imposible esconder la relevancia del partido, pero Pedro Martínez, en la misma línea durante toda la eliminatoria, ha expresado en la rueda de prensa previa que quiere que su equipo lo afronte "como un partido normal, intentando seguir nuestros hábitos". El técnico de VBC tiene claro que será, de nuevo, un partido que se decidirá por "detalles, experiencia, personalidad, suerte..."

JM López

Pedro dejó claro que, "llegados a este punto, es un partido de 50/50" y que "no podemos pensar que solo por haber ganado los dos últimos vamos a ganar". "Si ganamos estaremos muy contentos y si perdemos, tristes, pero no quiero que sea el final de nada ni el principio de nada. Tiene cierta trascendencia pero personalmente me estoy preparando por si se pierde porque está encima de la mesa".

Darius Thompson, que también tomó la palabra, dijo que se trata del "partido más importante de su carrera", aunque, en la línea de su entrenador, explicó que lo van a jugar como "un partido más". Sobre el 'secreto' de Valencia Basket, el norteamericano destacó que "jugamos como un equipo, todo el mundo juega entre 17 y 21 minutos y todos confiamos el uno en el otro. Creo que lo mas importante es la química del equipo".

A salir victorioso del playoff más igualado de la historia

Desde que el torneo adoptó, en la temporada 2008-09, el formato de series al mejor de cinco encuentros, nunca una eliminatoria de Playoff había alcanzado el duelo definitivo con una diferencia acumulada de solo diez puntos tras los cuatro primeros partidos. La serie llega totalmente equilibrada al límite, con el conjunto taronja sumando 352 puntos frente a los 348 del equipo griego.

Montero, en el entrenamiento previo al gran choque de hoy / J. M. López

Los dos primeros encuentros, disputados en Valencia, cayeron del lado del Panathinaikos por márgenes mínimos: 67-68 en el primero y 105-107 en el segundo. Sin embargo, Valencia Basket respondió en Atenas con dos triunfos igualmente ajustados: 87-91 y 86-89, devolviendo la igualdad absoluta a la serie.

Culminar una remontada histórica ante un rival que ya es un clásico

Remontar un 0-2 en contra suena muy bien y Valencia Basket tiene en su mano conseguirlo. En la historia de los playoffs solo un equipo ha conseguido la clasificación tras empezar la eliminatoria perdiendo los dos primeros partidos en su casa. Fue el Real Madrid, ante el Partizan en 2023, y este miércoles Valencia Basket puede convertirse en el segundo club en conseguir dicha proeza.

Noticias relacionadas

Esta oportunidad se da ante un Panathinaikos que ya se convierte en el rival más habitual de Valencia Basket. Con el decisivo quinto partido, ambos equipos se habrán enfrentado un total de 19 ocasiones en partido oficial de competición europea. Una cifra que permite a los verdes superar al Olympiacos Piraeus y el LDLC ASVEL Villeurbanne. La doble victoria en Atenas de la semana pasada ha vuelto a decantar el balance total a favor del cuadro taronja, con 10 triunfos valencianos por 8 de los griegos.