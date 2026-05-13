Seis finales seguidas: Valencia Basket se acostumbra a luchar por el título de la LF Endesa

Valencia Basket se ha instalado en la final. Lo que hace apenas unos años era un salto competitivo, una aspiración dentro de un proyecto en crecimiento, se ha convertido en una costumbre sostenida en el tiempo. Desde esta semana, el conjunto dirigido por Rubén Burgos volverá a pelear por el título de la LF Endesa, esta vez ante Casademont Zaragoza, en una eliminatoria que puede entregar al club taronja su cuarto campeonato de liga consecutivo.

Será, además, la sexta final seguida de la competición doméstica para Valencia Basket. Un dato que, por sí solo, explica la dimensión del proyecto. Desde que el equipo alcanzó por primera vez la final de la LF Endesa en la temporada 2020/21, no ha faltado a ninguna cita por el título. Año tras año, con plantillas sometidas a la exigencia de competir en varios frentes y en un ecosistema cada vez más igualado, el conjunto valenciano ha encontrado la manera de llegar al último escalón.

La final ante Casademont Zaragoza será también la decimocuarta final nacional de Valencia Basket en los últimos seis años. Desde la campaña 2020/21, cuando disputó su primera final española en la Copa de la Reina, el club ha estado presente en 14 de las 18 finales nacionales que se han celebrado entre Supercopa LF Endesa, Copa de la Reina y LF Endesa. Solo se ha ausentado de cuatro: una final de la Supercopa, la de la temporada 2020/21, y tres finales de la Copa de la Reina, correspondientes a las campañas 2021/22, 2022/23 y 2024/25.

La cifra resume una regularidad poco habitual. En seis temporadas, Valencia Basket ha convertido la presencia en finales en una seña de identidad. No se trata únicamente de ganar, sino de sostenerse en la pelea por todos los títulos nacionales, de sobrevivir a calendarios comprimidos, a rivales reforzados y a una competición que no ha dejado de crecer en nivel, recursos y ambición.

El Valencia festeja con su afición la Copa de la Reina en un Roig Arena entregado con Juan Roig / Germán Caballero

El balance, además, no se queda solo en la presencia. De esas 14 finales nacionales disputadas, Valencia Basket ha levantado el título en ocho ocasiones, más del 50% de las veces. En este periodo, el conjunto taronja ha conquistado tres Supercopas LF Endesa, en 2021, 2023 y 2024; dos Copas de la Reina, en 2024 y 2026; y tres títulos de la LF Endesa, en 2023, 2024 y 2025. Un palmarés que todavía gana más dimensión si se recuerda que no incluye los éxitos europeos de 2021: la Eurocup Women y la Supercup Women.

El factor Rubén Burgos

El camino ha consolidado a Valencia Basket como una referencia nacional. La continuidad de Rubén Burgos en el banquillo, la capacidad del club para construir plantillas competitivas y la respuesta del equipo en los momentos decisivos han permitido mantener una línea de rendimiento extraordinariamente estable. El conjunto taronja ha aprendido a convivir con la obligación de ganar y con la presión que acompaña a los proyectos dominantes.

En la comparación con sus principales competidores, el dato también resulta significativo. Perfumerías Avenida, durante años gran referencia del baloncesto femenino español, ha disputado 10 finales nacionales en las últimas seis temporadas y ha conquistado cuatro títulos, todos ellos entre las campañas 2020/21 y 2021/22. Por detrás aparecen Spar Girona, con una Copa de la Reina y una Supercopa; Casademont Zaragoza, con los mismos títulos; y Hozono Global Jairis, que cuenta con una Copa de la Reina.

Ahora, ante Casademont Zaragoza, el equipo de Rubén Burgos afronta una nueva oportunidad para alargar su ciclo ganador. Busca su cuarto título consecutivo de la LF Endesa y, al mismo tiempo, confirmar una tendencia que ya trasciende una temporada concreta. Valencia Basket no solo compite por todo: se ha acostumbrado a estar donde se deciden los títulos.