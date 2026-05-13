“El Valencia CF está desvirtuado y no tiene nada que ver con la entidad que debería ser”

El periodista deportivo Paco Lloret analiza en su videoanálisis semanal en Levante-EMV la victoria del Valencia CF en San Mamés, un triunfo que considera clave por el momento en el que llega. Lloret afirma que “más que oportuna fue la victoria del Valencia”, ya que la Liga vive “un equilibrio de fuerzas y una igualdad en la puntuación que no se había visto nunca”.

Según el periodista, esos tres puntos permiten al equipo “mirar con cierto y moderado optimismo al futuro”, especialmente ante el partido contra el Rayo Vallecano, que define como “la gran oportunidad para certificar matemáticamente su permanencia”.

Lloret destaca también la imagen ofrecida por el equipo de Carlos Corberán en Bilbao. A su juicio, el Valencia mostró “una imagen de fortaleza” y “ofreció su mejor cara”, aunque “sin tirar cohetes”. El periodista subraya que fue un equipo “bien plantado” y capaz de no venirse abajo tras fallar un penalti.

De cara al duelo ante el Rayo, cree que los valencianistas están “obligados a darle también una alegría a su afición”. Sin embargo, advierte de que la comunión entre equipo y grada no debe ocultar la situación del club, que “no es por culpa de los futbolistas ni por culpa del entrenador”.

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En su reflexión final, Paco Lloret considera que el hecho de que el Valencia esté celebrando la permanencia, e incluso pueda aspirar a la Conference League, “es para reflexionar”. Y concluye con una frase contundente: “El Valencia está desvirtuado y no tiene nada que ver con la entidad que debería ser”.