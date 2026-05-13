La 'Volta a Peu' espera llenar las calles de València el domingo con diez mil corredores

La 'Volta a Peu' espera que este domingo 17 de mayo cerca de diez mil corredores llenen las calles de València en la edición 70 de esta histórica carrera popular que organiza la SD Correcaminos y que cuenta ya con más de nueve mil inscritos.

Organizada por primera vez hace 102 años, la 'Volta a Peu' presentó este miércoles una nueva edición de una carrera que según destacó Paco Borao, presidente de Correcaminos, es la puerta de entrada de muchos niños y niñas al atletismo. De hecho, para este domingo hay ya inscritos 1.273 menores.

Inscripciones a 3 euros

En esta edición repite el premio a la familia más numerosa y son más de 700 las que se han apuntado para participar. Además, el 6% de los inscritos son personas mayores de 65 años y el 50%, mujeres. Las inscripciones, a 3 euros en la web de la carrera, estarán abiertas hasta este sábado o hasta que se agoten los dorsales.

“Para nosotros la Volta a Peu València es muy especial por lo que significa para muchas familias. Para los que conformamos Correcaminos, no es tan importante si corren 8.000 o 10.000 personas como el hecho de que pueda seguir celebrándose año tras año y, por eso, desde el club hacemos un esfuerzo grande en todos los ámbitos, ya que no queremos que se pierda esta tradición”, explica Borao.

Presentación Volta a Peu Valencia 2026 / L-EMV

Por su parte, Rocío Gil, concejala de deportes del Ayuntamiento, subrayó que se trata de "mucho más que una carrera, es una tradición viva" que dijo que se transmite de generación en generación. “Desde el Ayuntamiento de València, animamos a la ciudadanía a sumarse a esta prueba en la que más de 9.000 corredores volverán a llenar las calles de nuestra ciudad para disfrutar de la 'ciudad del running'”, ha expuesto la edil.

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El recorrido es el mismo de los últimos años, consta de 6,2 kilómetros y pasa por lugares emblemáticos de la ciudad como la Estación del Norte, las Torres de Serranos o de las de Quart. La salida será a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda a la altura del puente de la Exposición y la meta estará ubicada en el mismo punto.