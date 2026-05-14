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Corberán repite once para recibir al Rayo

El conjunto de Corberán repite el once que venció al Athletic Club en San Mamés, buscando afianzar su buena racha

Cömert repite en el centro de la zaga

Cömert repite en el centro de la zaga / EFE

Redacción Levante-EMV

El Valencia recibe esta tarde al Rayo Vallecano con un objetivo doble: huir definitivamente del descenso y en caso de victoria mirar arriba. El conjunto de Corberán se presenta en Mestalla, después de recibir el día del Atlético de Madrid la mayor bronca en lo que va de temporada con constantes cánticos contra entrenador y jugadores y de ganar de forma inesperada en San Mamés al Athletic Club, tres puntos que a juzgar por los resultados de la jornada le han evitado lo que habría sido una debacle mayúscula y un partido prácticamente a vida o muerte contra el Rayo Vallecano.

En este sentido, Corberán repite el mismo once que funcionó en la Catedral: Dimitrievski; Saravia, Tarrega, Cömert, Gayà; Guido, Pepelu, Rioja, Diego López; Javi Guerra y Hugo Duro.

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Por su parte, Íñigo Pérez realiza rotaciones respecto al partido del Girona del pasado lunes, que finalizó con empate a uno.

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