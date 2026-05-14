Dani Martín pide disculpas por sus palabras contra Peter Lim en el Roig Arena: “No tiene justificación”

El cantente Dani Martín ha pedido disculpas públicamente tras la polémica generada por sus palabras sobre Peter Lim durante el concierto que ofreció en el Roig Arena de València. El artista expresó en un momento de la actuación "a ver si se va el chino ese ya". En un mensaje en redes, Martín ha reconocido ahora que sus declaraciones fueron “desafortunadas” y que no tienen justificación.

El incidente se produjo el pasado viernes durante el concierto de Dani Martín en el Roig Arena. Reconocido hincha delAtlético de Madrid, el exvocalista de El Canto del Loco espetó un "a ver si se va el chino ese ya" y argumentó que "ha venido una vez a ver el partido del equipo, ¿no? Vino un día. ¡Qué se vaya por favor!", añadió volviendo a levantar el aplauso del público. "Amo al Valencia... grandes amigos en el Valencia. ¡Gran club!", continuó, despertando en el recinto el grito de "Peter, vete ya".

Tras el revuelo, este miércoles, Martín publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que admitía que “los seres humanos nos equivocamos” y atribuía sus palabras a “un momento de desinhibición”, pero reconociendo que eso no sirve como excusa.

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"Pido disculpas"

El cantante afirmaba que se dirigió de forma inapropiada a un representante del club: “Tuve unas declaraciones desafortunadas dirigiéndome a un directivo del Valencia”. Martín quiso subrayar que, aunque sus comentarios se produjeron en un ambiente de concierto y en relación con “cómo algunos equipos están viviendo el final de liga”, nada de ello justifica lo ocurrido. “Igual que tengo voz para decir una cosa en un contexto desinhibido, no tiene justificación”, ha afirmado. Por ello, el artista ha cerrado su mensaje con una disculpa expresa: “Pido disculpas. Si alguien del Valencia CF se ha sentido ofendido, socios o directivos, pido disculpas”.