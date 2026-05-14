Mestalla examina el sentido de la responsabilidad del Valencia CF

La máxima igualdad en la clasificación y el mal rendimiento del Valencia CF le sitúan ante un escenario prácticamente inédito: un partido en la jornada 36 que puede marcar la diferencia entre luchar por no descender o por clasificarse para competición europea. Los de Carlos Cobrerán no son máximos candidatos para ninguno de los dos finales, por lo que en Mestalla se testará por encima de todo el sentido de la responsabilidad del equipo, que sabe que ha vuelto a estar por debajo de las expectativas y que no puede darle más disgustos a su gente, que si hay un uno por ciento de posibilidades de quedar entre los ocho primeros tiene que pelearla hasta el final.

En esta tesitura regresa el equipo a Mestalla, después de recibir el día del Atlético de Madrid la mayor bronca en lo que va de temporada con constantes cánticos contra entrenador y jugadores y de ganar de forma inesperada en San Mamés al Athletic Club, tres puntos que a juzgar por los resultados de la jornada le han evitado lo que habría sido una debacle mayúscula y un partido prácticamente a vida o muerte contra el Rayo Vallecano.

Acabar con el 'run run' del descenso

A partir de ahí, como todas las posibiliades siguen abiertas, el conjunto valencianista sabe que el partido que tiene en Mestalla no es un encuentro más. Que para empezar debe ponerle fin al 'run run' del descenso que, en una situación como esta tiene a su afición mirando la clasificación a diario, y que por la distancia que hay entre el lugar que le corresponde al Valencia por historia (los cuatro primeros puestos) y el que actualmente ocupa, tiene la responsabilidad de salir a ganar los últimos tres partidos.

Daniel Tortajada

Momento de dar cosas a Mestalla

La respuesta ambiental es otro de los grandes alicientes que tiene el partido. El valencianismo mira con lupa la respuesta de sus jugadores después de la convulsa derrota contra los colchoneros y aunque el club ha tomado la iniciativa con un llamamiento a Mestalla para ir todos de blanco, el caldo de cultivo de las últimas temporadas ha rebasado la paciencia de la afición, que no parece dispuesta a tolerar otra imagen mediocre o poco competitiva de los suyos. Frente al Rayo dependerá mucho del talante del equipo que el coliseo valencianista acepte esa 'tregua' y se reserve para la jornada 38 la última gran bronca o vuelva a prenderse fuego.

Las altas y bajas no trastocan los planes

A nivel futbolístico, la última hora del Valencia CF viene marcada por el regreso de Thierry Rendall y por la baja de Lucas Beltrán, que no se ha recuperado de sus molestias en la rodilla. Ambas noticias, no obstante, no condicionan en exceso los planes del entrenador. En principio el lateral derecho estará entre Renzo Saravia y Unai Núñez, mientras que de centro del campo en adelante las dudas están entre Pepelu y Filip Ugrinic para completar el trivote que presumiblemente tendrá a Guido Rodríguez y Javi Guerra, además de la delantera, en la que Umar Sadiq tiene todas las papeletas de regresar a la titularidad después de sus buenos minutos desde el banquillo de San Mamés.

El Rayo tiene una final en el horizonte

Por lo que respecta al Rayo, un punto por encima de la clasificación, lo que busca es tener la permanencia sellada de forma matemática y apurar sus opciones de luchar por meterse en Europa. En el Viejo Continente, de hecho, les espera la primera final de toda su historia: la de la Conference League contra el Crystal Palace.

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Íñigo Pérez planea rotaciones en las que podrían entrar jugadores como el lateral derecho albano Iván Balliu, el centrocampista Gerard Gumbau o el central senegalés Nobel Mendy, que podrían dar descanso a jugadores como Pathé Ciss, Andrei Ratiu u Oscar Valentín, que acumulan muchos minutos en sus piernas. Los que no estarán seguro son el extremo Isi Palazón, que cumplirá su tercer partido de sanción de los siete que tiene, y el también extremo Ilias Akhomach, que se lesionó hace una semana en Estrasburgo.