Pedro Martínez: "Es un día que pasarán los años y nos acordaremos"

El técnico del Valencia Basket Pedro Martínez aseguró, tras derrotar al Panathinaikos en el quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga que no olvidarán el día y el partido que vivieron este miércoles y que da al club su primera clasificación para una Final a Cuatro, tanto por el triunfo en sí, como por el ambiente.

"El ambiente ha sido impresionante, nos hemos sentido muy a gusto. Es un día que pasarán los años y nos acordaremos, porque nos da la clasificación pero también por las sensaciones que hemos tenido durante todo el día", dijo el técnico, que remarcó que "con esta comunión es muy difícil perder"

"Ha sido una gran fiesta. Yo ando mucho por la calle y llevo una semana que ha sido impresionante con los que antes me debía cruzar y no me decían nada y esta semana ha sido impresionante la ilusión y me ha emocionado porque supone que el equipo está transmitiendo algo. Hacer felices a esa gente es un objetivo muy bueno", añadió.

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos /

Pedro Martínez destacó también la satisfacción de ver disfrutar a los trabajadores del club y al máximo accionista de la entidad Juan Roig y a su familia, porque son "los máximos artífices" de todo esto.

El técnico dijo que tenían presión pero que lo llevaron bien. Dijo que la "muy buena química de equipo" les ha ayudado a ganar. "Teníamos presión pero lo hemos llevado bien, el equipo ha estado muy concentrado, nada le sacaba del partido", explicó.

"Destaco la grandísima concentración de los jugadores durante toda la serie, cómo hemos ido ajustado y se han ido adaptando. Jugar en equipo creo que nos ha dado mucho en toda la serie, porque ellos seguramente son mejor que nosotros uno por uno", remarcó.

Defensa impresionante

"La concentración ha sido buena, la defensa impresionante y quiero felicitar a mi 'staff' porque hemos ido ajustando y han hecho un trabajo de crecimiento que ha sido divertido porque nos hemos comido mucho el coco, pero hemos ayudado al equipo", añadió.

El entrenador catalán no quiso contestar a las insinuaciones del técnico del Panathinaikos Ergin Ataman sobre el mayor número de tiros libres del Valencia. "Estamos a la Final Four, es impresionante, un gran éxito para el club, de toda la gente que ha trabajado. Estamos muy contentos", apuntó.

Pedro Martínez destacó el trabajo de equipo. "Jean Montero se ha encontrado con una defensa tremendamente física y ha jugado con una concentración impresionante, para mí son los mejores veinte minutos que ha jugado por la concentración y la paciencia que ha tenido. Y eso pasa porque confía en sus compañeros. El día que menos puntos ha anotado es el que creo que mejor ha jugado", explicó.

El técnico dio un primer esbozo sobre la semifinal ante el Real Madrid. "Ahora vamos a ver si somos competitivos contra un equipo que últimamente nos está dando para el pelo", apuntó.

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"Al principio de la temporada teníamos el objetivo de luchar por el 'play in', luego por el playoff y después por ser 'top 4' y finalmente por ver si nos metíamos en la Final Four", resumió. "Estamos muy contentos pero no hinchamos el globo, no damos nada por hecho", concluyó.