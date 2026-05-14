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El Valencia Basket, tras los pasos de Baskonia, Barça, Unicaja y el Real Madrid

El equipo taronja se convierte en el quinto equipo español que jugará una Final a Cuatro de la Euroliga

Montero recibe el apoyo de la afición tras la clasificación

Montero recibe el apoyo de la afición tras la clasificación / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

Valencia

El Valencia Basket será el quinto equipo español que dispute una Final a Cuatro de la Euroliga, después de que este miércoles derrotara al Panathinaikos en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la competición en el Roig Arena.

Desde que en la temporada 2000-2001 la Unión de Ligas Europeas creara la competición, que inicialmente se disputó de manera paralela a la antigua Copa de Europa de la FIBA, han disputado sus semifinales el Baskonia, el Barcelona, el Unicaja y el Real Madrid, que en esta edición de 2026 las jugará junto al Valencia Basket.

El Baskonia fue el primero en alcanzar las semifinales del torneo en 2001, cuando aún no se disputaban con el modelo Final a Cuatro. El equipo vasco acumula seis participaciones, se clasificó por última vez en 2016 y no ha conseguido ningún título hasta ahora.

El segundo equipo español en llegar a esa penúltima eliminatoria fue el Barcelona, que lo hizo en 2006 por primera vez. El equipo catalán suma hasta ahora diez participaciones y ha levantado el título en dos ocasiones, en 2003 y en 2010.

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos

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Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos /

Un año después, en 2007, el Unicaja logró ser uno de los cuatro equipos en una Final a Cuatro que se disputó en Atenas pero el equipo malagueño, que cayó en las semifinales, no se ha vuelto a clasificar para esta cita.

El último equipo de la ACB que se estrenó en las semifinales del torneo fue el Real Madrid, que accedió a ellas por primera vez en 2011. Con su participación en las de 2026 sumará ya diez presencias en una Final a Cuatro y ha ganado dos, las de 2018 y 2023.

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Antes de que se creara la actual Euroliga, otros equipos españoles como el Joventut y el Estudiantes también llegaron a las semifinales de la antigua Copa de Europa. En 1992 ambos se enfrentaron y el conjunto verdinegro salió victorioso, aunque perdió en la final; dos años después, en 1994, la 'Penya' no sólo regresó a la penúltima ronda de la competición, sino que se resarció alcanzando el título.

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