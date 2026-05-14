El Valencia Basket inicia en Zaragoza el asalto final a su cuarta liga

El Valencia Basket visita este jueves al Casademont Zaragoza (21.00 horas) en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa, una serie que el equipo 'taronja' espera acabar con el que sería su cuarto título de la competición, tras haber ganado las tres últimas ediciones.

El segundo choque de la serie se disputará el domingo a las 11 de la mañana en el Roig Arena y si hiciera falta un tercero volvería a jugarse en Zaragoza, pues el equipo maño tiene ventaja de pista tras haber ganado la fase regular de la Liga.

El Valencia Basket, que juega su sexta final consecutiva, necesita ganar por tanto al menos un partido en el pabellón Príncipe Felipe, en el que esta campaña ganó en la Liga Femenina Endesa (67-72) y cayó en la Euroliga (81-71).

La final reedita la de la pasada edición aunque con cambio en el equipo que tiene el factor pista. También repite la de la Supercopa de septiembre, en la que el Casademont Zaragoza se hizo en Huesca con el primer título de la campaña.

El equipo de Burgos está conjurado para imponerse en la final / JM LOPEZ

El Valencia Basket, pese a haber protagonizado una temporada muy irregular, afronta esta cita tras haber logrado hace unas semanas conquistar la Copa de la Reina, un título que sirve de 'colchón' para analizar una campaña complicada, en la que se quedó fuera de la Euroliga antes de lo esperado y en la que ha habido de recomponer su plantilla para ser competitivo.

Billete para la Euroliga

El conjunto valenciano alcanzó la final después de superar al Spar Girona en unas semifinales ajustadas y que se decidieron en el partido de vuelta. Un fallo de la interior del Girona Mariam Coulibaly en la última acción dejó el marcador en empate y con la ventaja de un punto de la ida, la clasificación a la final fue para el Valencia Basket. Además del pase a la final, la entidad ‘taronja’ aseguró su presencia de manera directa en la Euroliga la próxima temporada, algo que también se ha ganado el otro finalista.

Además de esos dos partidos en el Príncipe Felipe, ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones con tres victorias para las aragonesas y sólo una para las valencianas. El Zaragoza venció en la final de la Supercopa LF Endesa (68-79), en la segunda fase de la Euroliga (63-70) y en la primera vuelta de la liga (53-73), ambos en el Roig Arena. El enfrentamiento más reciente fue en la semifinal de la Copa de la Reina que se llevó Valencia Basket (72-82).

Rubén Burgos, cuenta con toda la plantilla disponible.

Su rival será un Zaragoza que eliminó al Perfumerías Avenida en las semifinales y que volverá a estar liderado por Aminata Gueye. La interior ha promediado 10,3 puntos y 6,1 rebotes durante los treinta partidos de la liga regular, mientras que en este ‘play off’ ha aumentado sus prestaciones con 12,3 puntos y 8 rebotes.

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La otra jugadora más valorada del equipo zaragozano durante la fase regular ha sido la exterior Helena Pueyo, pero la balear sufrió una lesión en el pie derecho