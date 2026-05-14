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Volta a Peu de València: itinerario, restricciones y cortes de tráfico

Se habilitarán desvíos de tráfico específicos en Ciutat Vella y el antiguo cauce del río Túria para mitigar las afecciones

Plano con los cortes de tráfico de la Volta a Peu de València

Plano con los cortes de tráfico de la Volta a Peu de València / L-EMV

María Bas

Las calles del centro de València acogen este domingo la popular Volta a Peu en su 70.ª edición. Un recorrido de 6,2 kilómetros que saldrá desde el Paseo de L’Albereda para continuar por plaza de Saragossa, Pont d’Aragó, plaza de América, Navarro Reverter, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, paseo de la Petxina, Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, Pont del Real, Pla del Real para volver a L’Albereda de nuevo.

Se habilitará el carril bus de la margen derecha del antiguo cauce del río Túria para la salida del tráfico de Ciutat Vella hacia Ciutadella. También estará abierto el paso inferior de Guillem de Castro-Àngel Guimerá desde la calle de Quevedo y se permitirá el desvío del tráfico de Bailén hacia la calle Pelai mientras dure la carrera.

Por el montaje de la salida y la meta, L’Albereda, entre el Pont de l’Exposició y el Pont de les Flors, permanecerá cerrada al tráfico rodado desde el sábado a las 15:00 horas y hasta el domingo a las 16:00 horas.

Prohibido estacionar

Estará prohibido estacionar en el paseo de L’Albereda, entre el Pont de l’Exposició y el Pont de les Flors, desde las 22:00 horas del viernes 15 y hasta las 16:00 horas del domingo. En el resto de L’Albereda, entre el Pont del Real y el Pont d’Aragó, estará prohibido desde el sábado a las 14:00 horas y hasta el domingo a las 16:00 horas. También en la calle de Colón, desde el sábado a las 22:00 y hasta el domingo a las 12:00 horas.

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Afecciones en el transporte público

Con motivo de la celebración de la Volta a Peu el próximo domingo, la EMT ha planificado nuevas rutas en 39 líneas, entre las 9:30 y las 12:30 horas. Las líneas 4, 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 70, 71, C2, 81, 93, 94 y 95 acercan a las personas usuarias lo máximo posible a la zona de la salida y meta. Toda la información de los nuevos itinerarios estará disponible a lo largo de la semana en la sección "Última Hora" de la web de la EMT, en la app y en redes sociales de la Empresa Municipal.

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