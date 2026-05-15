Diego López: “Está siendo un año complicado personalmente, para el equipo y para la gente"

El extremo del Valencia Diego López apuntó que el equipo debe “acabar lo mejor posible” porque “el año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba” después del empate contra el Rayo Vallecano que deja al equipo con 43 puntos y sin estar salvado matemáticamente a falta de dos jornadas para el final.

“Debemos acabar lo mejor posible y recargar pilas para la temporada que viene dar un paso más personalmente y grupalmente porque creo que podemos hacerlo y la gente se lo merece. Creo que el año que viene debe ser un año para pelear por más cosas arriba, que están siendo años complicados y no mola estar ahí abajo, mola luchar por cosas más bonitas”, dijo en declaraciones al club.

El valencianista, que fue el autor del tanto del empate y marcó seis meses después ante el mismo rival contra quien lo hizo por última vez en diciembre en el estadio de Vallecas (1-1), reconoció que se emocionó con el gol porque “está siendo un año complicado personalmente, para el equipo y para la gente”. Además, el asturiano dio la cara por Carlos Corberán: "Es una pena porque el míster nos da muchas soluciones cada semana y se lo currra muchísimo"

“No está siendo una temporada fácil para mí, las cosas no están saliendo cómo esperaba o cómo deseaba. Después del tramo final de temporada pasada que hice muy bueno, este me ha tocado un poco sufrir más a nivel personal y físicamente también”, contó.

Ambiente magnífico

“Dar las gracias a la afición por el ambiente magnífico que se ha vivido en Mestalla en un jueves laborable y a las siete de la tarde. La gente que se merece mucho más de lo que le hemos dado este año y queríamos esa victoria para alejarnos del descenso definitivamente y soñar estas dos últimas jornadas por meternos allí arriba por Europa”, agregó.

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Por último, el asturiano apuntó que “la dinámica debe seguir siendo la misma, la de pensar ya en el partido del domingo (contra la Real Sociedad en Anoeta) que es un partido muy exigente”. “Nosotros vamos a ir a por los tres puntos porque es importante tener buenas sensaciones y luchar hasta el último minuto de la última jornada porque nos servirá para la próxima temporada”, finalizó.