Las dramáticas cifras del balón parado del Valencia CF

En la enorme lista de problemas que tiene el Valencia CF a nivel deportivo el balón parado ocupa un puesto importante. El equipo de Carlos Corberán es tremendamente vulnerable en las acciones a pelota parada, especialmente a nivel defensivo, una faceta del juego que le ha penalizado mucho y de las que ha contribuido a tenerle un año más luchando por eludir del descenso.

Las cifras son escalofriantes. El Valencia CF es el tercer equipo de toda LaLiga que más goles encaja en ABP según datos de WhoScored con 12 tantos, solamente por detrás de Real Sociedad y de Real Oviedo, y contra el Rayo Vallecano su mala praxis en esta faceta volvió a costarle dos puntos.

VALENCIA, 14/05/2026.- El centrocampista del Valencia Luis Rioja (i) lucha con Josep Chavarría, del Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 36 de LaLiga entre Valencia CF y Rayo Vallecano, este jueves en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Sin compensar con la estrategia

El conjunto de Mestalla, que está teniendo muchos problemas para desarrollar una identidad de juego, tampoco está sabiendo al menos sacar puntos a través de la estrategia. El hecho de encajar un gol a pelota parada cada tres partidos está siendo una piedra más en el tejado de los de Corberán.

Noticias relacionadas

A favor el equipo es algo mejor, pero con unos números tampoco demasiado destacables. Y es que el combinado de Mestalla es el décimo equipo en goles marcados en ABP con nueve, a mitad camino en la tabla de LaLiga.