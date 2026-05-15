Atención aficionado de Valencia Basket: Euroliga abre la reventa online de entradas para la Final Four

Euroleague Basketball ha anunciado la apertura de la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas para la Final Four de la EuroLeague 2026 en Atenas. Se trata de un sistema donde los aficionados que adquirieron entradas durante de las cuatro fases de venta, todas ellas agotadas, pero que ahora ya no pueden o quierer asistir, tendrán ahora la oportunidad de revender sus entradas de forma segura a través de https://euroleaguef4tickets.com/. Eso sí, por el mismo coste que la compraron. Esta alternativa permitiría a seguidores de Valencia Basket comprar una entrada, ya que el club taronja solo disponía de unas 600, que se han agotado en pocas horas.

La plataforma oficial de reventa opera en un entorno controlado y seguro, garantizando que todas las transacciones se realicen exclusivamente a través del sistema oficial de venta de entradas. Al utilizar el mercado oficial, los aficionados tienen garantizadas entradas válidas, pagos seguros y reembolsos en caso de que una entrada se revenda con éxito. La plataforma también ofrece total flexibilidad, ya que los titulares de las entradas pueden cancelar su solicitud de reventa en cualquier momento antes de que la entrada sea vendida.

La plataforma oficial de reventa es el único canal autorizado para la reventa de entradas de la Final Four de la EuroLeague 2026. Las entradas adquiridas a través de canales de venta no autorizados podrían no ser válidas para acceder al recinto o podrían ser canceladas.

Quinto partido de la serie de cuartos de final del play-off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena / Francisco Calabuig

Los aficionados pueden acceder a la plataforma de reventa en https://euroleaguef4tickets.com/ a través de su cuenta de venta de entradas vinculada a EuroLeagueID, seleccionando su reserva en la sección “My Packages” y enviando sus entradas para la reventa. Mientras las entradas estén publicadas para su reventa, no estarán disponibles para su modificación. Todas las entradas listadas aparecerán en la plataforma oficial de reventa.

La Plataforma Oficial de Reventa para la Final Four de la EuroLeague 2026 en Atenas, presentada por Etihad, permanecerá abierta hasta el domingo 17 de mayo a las 22:59 CEST, ofreciendo a los aficionados una forma segura y flexible de gestionar sus entradas si no pueden asistir.

Durante esta primera fase, y en línea con las fases de venta originales, las entradas de la Final Four solo podrán revenderse como paquetes completos, que incluyen los partidos del viernes y del domingo. Los aficionados que hayan adquirido entradas VIP también tendrán la opción de ponerlas a la venta en la plataforma de reventa hasta el martes 19 de mayo a las 22:59 CEST.

Reembolso 100%

Una vez completada una transacción de reventa, la entrada original queda cancelada automáticamente. El vendedor pierde todos los derechos de acceso al evento y recibirá un reembolso del 100% del precio unitario —valor nominal— de la entrada adquirida originalmente, dentro de los plazos de procesamiento aplicables del proveedor de pagos. Las entradas que no se vendan volverán automáticamente al comprador original una vez concluida la primera fase de reventa.

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Para los aficionados que no puedan asistir a la final de la Adidas NextGen EuroLeague y al partido por el campeonato de la EuroLeague, la Plataforma Oficial de Reventa abrirá una segunda ventana de reventa el viernes 22 de mayo, inmediatamente después de la conclusión de la segunda semifinal, y permanecerá abierta hasta el sábado 23 de mayo a las 17:00 CEST. Durante este periodo, los aficionados que no puedan asistir a los partidos del domingo tendrán la oportunidad de poner sus entradas a la reventa por la mitad del valor del paquete de dos días de la Final Four.