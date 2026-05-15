Gayà y Renzo, adiós a la temporada con el Valencia CF

José Luis Gayà y Renzo Saravia sufrieron lesiones musculares durante el partido del Valencia CF frente al Rayo Vallecano y dicen adiós a la temporada. Las primeras valoraciones médicas no son optimistas y ambos laterales se perderán las dos últimas jornadas del campeonato, en las que el conjunto valencianista se medirá a la Real Sociedad y al FC Barcelona.

La baja de Gayà y Saravia supone un contratiempo para Carlos Corberán en el tramo final del curso porque ahora mismo eran sus dos laterales titulares. Thierry Rendall, ya en banquillo después de salir de lesión y Jesús Vázquez apuntan a sustitutos. El club está pendiente de realizar nuevas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de las lesiones y los plazos definitivos de recuperación.

José sintió molestias musculares en el cuádriceps durante una carrera y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 63 por el propio Jesús. El capitán, cabizbajo por el momento de la lesion, recibió el cariño de la afición en su camino hacia el banquillo. Renzo, sustituido por Unai Núñez, a la media hora también tiene sintomatología de rotura de fibras a la espera de conocer el alcance extacto. El argentino siguió un plan físico especial durante dos meses porque su estado no era el mejor. Al quinto partido consecutivo se ha roto.

Valencia VLC SPD partido de fútbol de Liga EASPORTS entre el Valencia CF y el Rayo Vallecano / Francisco Calabuig / LEV

Descartados contra Real y Barça, en ambos casos la preocupacion pasa porque los procesos de recuperación no afeceten a la preparación de la próxima pretemporada 26/27.

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La lesión llega además en un momento especialmente delicado para el futbolista argentino. Saravia finaliza contrato el próximo 30 de junio y su continuidad en el Valencia está en el aire. A la espera de acontecimientos, el duelo ante el Rayo Vallecano podría haber supuesto su última aparición oficial con la camiseta valencianista en Mestalla.