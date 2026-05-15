Los mejores Rally2 del S-CER, en el Rallye Ciudad de Utiel

El Rallye Ciudad de Utiel se estrena en el S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes) con una inscripción de altísimo nivel, compuesta por casi una quincena de vehículos de la máxima categoría a nivel nacional, que medirán sus fuerzas sobre tierra por primera vez en lo que va de temporada.

Los tramos de gravilla de la comarca Utiel-Requena, escenario en 2024 del rallye de tierra de los FIA Motorsport Games, y, el pasado año, de la Carrera Campeones S-CER & CERTT GT2i, recibirán a los mejores equipos de nuestro país, encabezados por José Antonio Suárez / Alberto Iglesias y su Škoda Fabia RS Rally2. Los tricampeones del S-CER (Supercampeonato de España de Rallyes), vencedores en noviembre en Utiel, y protagonistas del cartel oficial de esta tercera cita, regresan a la localidad valenciana con dos triunfos en su casillero, y como flamantes líderes al mismo tiempo del certamen nacional y del ERC (European Rally Championship).

El apasionante programa deportivo con el que Lancia España está de vuelta en competición continúa este fin de semana en el Rally Ciudad de Utiel. La primera de las tres citas sobre tierra que forman parte del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2026, lo que supone un nuevo desafío para el equipo oficial Lancia Corse España.

El Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale acaba de efectuar su debut en esta superficie a nivel internacional, en el Rally de Portugal del WRC (World Rally Championship). La unidad que compite en nuestro país, gestionada por la estructura de Sports&You, se dispone a hacer lo propio con Diego Ruiloba y Ángel Vela a los mandos.

Los jóvenes asturianos, subcampeones del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) en 2024, vuelven a enfrentarse a los tramos de gravilla seis meses después de su última participación en este terreno. La experiencia que acumularon el pasado año, debutando en WRC2 como pupilos de Stellantis Motorsport, aporta ahora un valor añadido para ellos, que llegan a la prueba valenciana con la determinación de disputar la victoria.

Uno de los pilotos de Lancia / DannyPhotoo

La cita inaugural de la temporada, el Rally La Nucía (Alicante), celebrado en su mayoría sobre un asfalto muy húmedo y deslizante, enmarcó un arranque espectacular por parte del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Lancia Corse España destacó nada más iniciar sus operaciones, adjudicándose el primer TCC (Tramo Cronometrado de Calificación) de la temporada. Un estreno de ensueño para Diego Ruiloba y Ángel Vela, que acabaron labrándose un podio apoteósico en los tramos levantinos: el primero para Lancia España después de tres décadas.

Las magníficas sensaciones que transmitió el equipo en la inauguración del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) suponen un espaldarazo muy grande de cara al Rally Ciudad de Utiel. El primer examen sobre tierra al que se van a tener que enfrentar los aspirantes al título nacional.

El test previo a la cita mediterránea ha servido a Diego Ruiloba y Ángel Vela para recuperar sensaciones en este terreno, y, especialmente, para empezar a familiarizarse con el pilotaje sobre gravilla del Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. La prensa y los aficionados de la zona han podido conocer en primera persona el nuevo proyecto deportivo de Lancia España durante la presentación celebrada en Stellantis & You Valencia.

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El Circuit Ricardo Tormo es el centro neurálgico del novedoso Rally Ciudad de Utiel, que entra a formar parte del S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) con un recorrido de 129.94 kilómetros cronometrados, divididos en dos etapas (viernes y sábado) y 12 especiales.