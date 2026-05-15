El Real Madrid negocia el fichaje de un exNBA para final de temporada antes de la Final Four contra Valencia Basket

El Real Madrid tiene un serio problema en el juego interior. Las lesiones de Edy Tavares y Alex Lenhan resultado un contratiempo que bien podría costarles una derrota en semifinales de la Final Four de la Euroliga ante el Valencia Basket. A estos niveles, no contar con dos de tus cuatro pívots fijos en un obstáculo prácticamente insalvable. Sólo tienen a Usman Garuba y a Chuma Okeke como opciones, pero resulta que entre los dos no suman más de 11 puntos y 6 rebotes.

Pues bien, Sergio Scariolo podría tener muy cerca de cerrarse el fichaje de un ex de la NBA según el portal especializado BasketNews. Se trata de Omer Yurtseven, internacional turco de 27 años y 213 centímetros, llegaría para reforzar la pintura del equipo madrileño hasta final de temporada. Eso sí, para tranquilidad taronja, no podría medirse contra ellos en las semifinales de Atenas. En cualquier caso, esta temporada ya jugó contra los de Pedro Martínez en la Euroliga, cuajando un mal partido y acumulando un punto y 5 rebotes en poco más de 11 minutos en la primera victoria española del curso en el OAK.

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Omer Yurtseven, con Turquía / @omeryurtseven

Empezó el curso en Panathinaikos antes de ir a la NBA

Yurtseven comenzó la temporada precisamente con el Panathinaikos antes de terminar el año entre la NBA G League y la organización de los Golden State Warriors, con quienes disputó algunos partidos. En nueve partidos con Golden State, promedió 3,8 puntos, 3,3 rebotes y 0,9 asistencias en 12 minutos por partido que fueron inflados gracias a un partidazo contra los Spurs, precisamente en su último duelo con los Warrios, en los que anotó 17 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 4 asistencias.