El motivo por el que el Roig Arena no abrirá sus puertas para la Final Four

Valencia Basket vivirá el próximo viernes en el OAKA de Atenas el partido más importante de su historia. El conjunto taronja tiene la posibilidad de meterse en su primera final de la Euroliga si supera la semifinal ante el Real Madrid.

Y es que en el quinto y definitivo encuentro del playoff ante Panathinaikos, Valencia Basket habilitó el auditorio del Roig Arena para que un millar de aficionados vibraran con la clasificación para la Final Four.

Y una de las preguntas que se hace el aficionado taronja es si el Roig Arena abrirá sus puertas, en su pabellón central, para ver el partido en pantalla gigante. Y la respuesta es NO.

L-EMV

Gira 'Cuarto Azul World Tour'

La culpa es de Aitana. La cantante llega esta semana a València con su gira el "Cuarto Azul World Tour", con su obligada parada en Roig Arena. Y la fecha escogida es el viernes 22 de mayo, el mismo día de la semifinal ante el Real Madrid. De hecho, tras el éxito de venta de entradas para dicha fecha, la extriunfita anunció que también se subirá al escenario del recinto valenciano el 21 de mayo, un día antes del primer concierto, debido a que el fin de semana (en principio sábado) estaba programado el encuentro de la Liga Endesa ante el FC Barcelona.

En el quinto partido, los aficionados taronja que acudieron al auditorio del Roig Arena a ver el partido ante Panathinaikos en pantalla gigante, coincidieron en los aledaños del pabellón con las miles de personas que asistieron al recinto a presenciar el concierto de Dani Martín en la pista principal.

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Ante ese escenario, el pabellón central queda inhabilitado para presenciar el Valencia - Real Madrid y solo quedaría el auditorio, con una capacidad de mil personas. La opción B podría ser la Fonteta.