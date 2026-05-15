Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manipulación AEMETHuelga docentesDirecto huelgaTráfico hoyRoquetaVivienda ValènciaBigSound TorrentAgenda fin de semana
instagramlinkedin

El motivo por el que el Roig Arena no abrirá sus puertas para la Final Four

El pabellón principal no podrá habilitarse para disfrutar de la semifinal ante el Real Madrid

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos

Ver galería

Ambiente de gala en el Roig Arena para recibir al Panathinaikos /

María Bas

Valencia Basket vivirá el próximo viernes en el OAKA de Atenas el partido más importante de su historia. El conjunto taronja tiene la posibilidad de meterse en su primera final de la Euroliga si supera la semifinal ante el Real Madrid.

Y es que en el quinto y definitivo encuentro del playoff ante Panathinaikos, Valencia Basket habilitó el auditorio del Roig Arena para que un millar de aficionados vibraran con la clasificación para la Final Four.

Y una de las preguntas que se hace el aficionado taronja es si el Roig Arena abrirá sus puertas, en su pabellón central, para ver el partido en pantalla gigante. Y la respuesta es NO.

El Roig Arena se tiñe de taronja para el gran partido ante Panathinaikos

El Roig Arena se tiñe de taronja para el gran partido ante Panathinaikos

L-EMV

Gira 'Cuarto Azul World Tour'

La culpa es de Aitana. La cantante llega esta semana a València con su gira el "Cuarto Azul World Tour", con su obligada parada en Roig Arena. Y la fecha escogida es el viernes 22 de mayo, el mismo día de la semifinal ante el Real Madrid. De hecho, tras el éxito de venta de entradas para dicha fecha, la extriunfita anunció que también se subirá al escenario del recinto valenciano el 21 de mayo, un día antes del primer concierto, debido a que el fin de semana (en principio sábado) estaba programado el encuentro de la Liga Endesa ante el FC Barcelona.

En el quinto partido, los aficionados taronja que acudieron al auditorio del Roig Arena a ver el partido ante Panathinaikos en pantalla gigante, coincidieron en los aledaños del pabellón con las miles de personas que asistieron al recinto a presenciar el concierto de Dani Martín en la pista principal.

Noticias relacionadas

Ante ese escenario, el pabellón central queda inhabilitado para presenciar el Valencia - Real Madrid y solo quedaría el auditorio, con una capacidad de mil personas. La opción B podría ser la Fonteta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
  2. La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
  3. Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
  4. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  5. La consellera de Educación dice que llevará a la mesa el lunes una propuesta salarial 'en función de las posibilidades que hay
  6. El Gobierno pedirá licencia próximamente para levantar 280 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València
  7. La protesta del sector del taxi y la huelga educativa auguran un colapso de tráfico en València
  8. La Policía Nacional detiene a cinco miembros de un clan por tráfico de drogas en Xirivella entre vítores de los vecinos

El Roig Arena no abrirá sus puertas para la Final Four

El Roig Arena no abrirá sus puertas para la Final Four

Sagunt movilizará viviendas vacías con un plan de alquiler con garantías para los propietarios

Sagunt movilizará viviendas vacías con un plan de alquiler con garantías para los propietarios

La Escuela de Capataces de Catarroja forma técnicos cualificados en colaboración con el CIDE

La Escuela de Capataces de Catarroja forma técnicos cualificados en colaboración con el CIDE

Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid

Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid

PP y Vox escudan a Mazón y se 'olvidan' de Pradas en sus conclusiones sobre la dana en las Corts

PP y Vox escudan a Mazón y se 'olvidan' de Pradas en sus conclusiones sobre la dana en las Corts

Gandia alza la voz contra la LGTBIfóbia: "Cada agresión no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo”

Gandia alza la voz contra la LGTBIfóbia: "Cada agresión no es solo un dato, es una persona que se ve afectada por el miedo, la inseguridad o el rechazo”

El Genovés reúne a los mejores ciclistas junior en el Trofeu Sant Pascual

El Genovés reúne a los mejores ciclistas junior en el Trofeu Sant Pascual
Tracking Pixel Contents