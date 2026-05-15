El Roig Arena le come la tostada al Movistar Arena de Madrid

El Roig Arena y la afición de Valencia Basket están en boca de todos. El pabellón 'taronja' presentó una entrada, un colorido, un ambiente y una actitud inmejorables en el partido disputado contra Panathinaikos por un lugar en la Final Four de la Euroliga de la próxima semana. No hay debate: es el mejor lugar de toda España para vivir partidos de baloncesto y la afición más cercana a su equipo de todo el país.

Los datos son apabullantes y las cifras de asistencia dejan 'KO' por supuesto al Palau Blaugrana o al Buesa Arena, pero es que también pasan por encima al Movistar Arena de Madrid, cancha del Real Madrid, rival en semifinales de competición europea.

18 de 20, mayoría abrumadora

Y es que a la luz de los datos recopilados por Xavi Lluch, Doctor en Infotmativa y profesor en la UPV, no hay escenario baloncestístico esta temporada que haga sombra al valenciano por mayoría abrumadora. De los 20 partidos con más asistencia de público de esta temporada en Euroliga ¡18! han sido en el Roig Arena, borrando del mapa cualquier atisbo de competencia.

El récord absoluto se batió en el quinto partido contra Panathinaikos con 15.600 espectadores en las gradas del coliseo 'taronja'. Después hay hasta cuatro partidos en la orquilla de 14 a 15 mil espectadores y en esa sexta posición está el primer partido que no fue jugado en el Roig Arena, el Baskonia - Panathinaikos que reunió a 14.114 personas y es el único partido que el Buesa Arena cuela en el 'top'.

F. Calabuig

El mejor en el Movistar Arena, más de 3.000 por debajo del Roig Arena

Bastante más abajo hay que irse para encontrar el único que mete el Real Madrid entre los más seguidos: el que jugó contra el FC Barcelona, decimoquinto en la tabla y que congregó a 12.156 aficionados, más de tres mil menos que el partido con más afluencia del Roig Arena. Baño de la afición de Valencia Basket.

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La Comunidad de Madrid, por lo que sea, ya planea ampliar el aforo de su pabellón a 20.008 espectadores, con lo que superarían en 8 al Roig Arena... No será precisamente porque lo necesitan para albergar a más aficionados del Real Madrid, ya que la asistencia está tremendamente lejos de esa cifra.