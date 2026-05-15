"No me siento salvado: esta liga es impredecible"

Aunque no hizo autocrítica, Carlos Corberán se mostró un tanto decepcionado por el exiguo empate logrado ante el Rayo que aún no garantiza la salvación al Valencia CF. «La liga es totalmente impredecible, tenemos seis puntos por delante y hay que lucharlos todos. Mi visión es de presente. En dos días tenemos un partido importantísimo con un gran rival (la Real Sociedad). No me siento salvado porque es imposible que ningún equipo de abajo se pueda dar por salvado», decía el entrenador de Cheste.

Respecto a otros objetivos como meterse en Europa, el técnico reconoció que no han conseguido «enlazar esos partidos que nos hubieran llevado a otro lugar de la clasificación. Hay que afrontar lo que tenemos, quedan dos partidos por delante y vamos a lucharlos mucho. Quedan diez días de competición y lamentablemente no hemos conseguido los puntos para pelear por algo distinto. A día de hoy no hay ningún objetivo conseguido. Los análisis hay que hacerlos al final de temporada, centrarse en el siguiente partido, que estamos a 72 horas de jugarlo e intentar sacar los tres puntos», añadió. En cuanto al análisis del partido, indicó que «con el paso de los minutos hemos ganado en control pero hemos perdido en daño. Ellos también han perdido en daño porque han podido llevarse mayor ventaja al descanso. Hemos querido ir a por el partido con los cambios con la intención de ir a por el partido... ningún cambio ha sido por falta de rendimiento», resaltó.

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Por último, rechazó explicar el cambio de Javi Guerra que estaba siendo el jugador más desequilibrante en el Valencia y aplazó hacer otros balances hasta final de temporada. «Cuando Mestalla viene a darnos todo como ha hecho hoy -por ayer-y no consigues darle, la decepción es normal y la debo asumir yo como responsable del grupo. El apoyo de Mestalla ha sido vital y toca aceptar las críticas», reconoció haciendo cierta autocrítica.