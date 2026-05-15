Víctor Claver: “El Valencia Basket está capacitado para competir en la ‘Final Four’”

El exjugador del Valencia Basket Víctor Claver habló de las posibilidades del equipo ‘taronja’ en la Final a Cuatro de la Euroliga que se disputa la próxima semana y destacó la capacidad competitiva de los jugadores.

“En una ‘Final Four’ puede pasar de todo y yo creo que el equipo está capacitado para competir. El Valencia Basket se ha merecido estar ahí y el equipo, con la identidad que tiene y el carácter que ha demostrado, es capaz de conseguir ganar”, explicó Claver en declaraciones a los medios durante la visita al museo y tour del club en el Roig Arena.

Claver restó importancia al hecho de que el Valencia Basket debute en una fase final de la Euroliga y habló de la experiencia de los rivales: “Le puede ayudar el ir sin presión, pero también puede ayudar al resto de equipos el saber lo que es ganar, que eso también es importante”.

Sobre el museo, el exjugador valenciano hizo una comparación con los equipos de la NBA: “Tener esto en el Roig Arena es algo que seguramente ningún club tenga en Europa y que solo se puede comparar con las franquicias de la NBA. Es una pasada y una suerte para todos vivirlo tan cerca”.

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La exjugadora del Valencia Basket Leles Muñoz participó en la visita y habló sobre la posibilidad de que el equipo femenino gane este domingo su cuarta Liga Femenina Endesa consecutiva: “Lo veo muy factible. Ha sido una liga difícil, pero viendo los resultados de esta fase creo que los mejores partidos se están haciendo ahora”.