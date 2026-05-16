Las combinaciones para la permanencia del Levante: Podría salvarse matemáticamente este domingo

El Levante UD ha convertido el final de Liga en una operación de supervivencia. A falta de dos jornadas, el equipo granota llega al tramo decisivo en descenso, 19º con 39 puntos, pero metido de lleno en una pelea comprimida al máximo: Elche y Mallorca también tienen 39, mientras que Girona y Alavés aparecen solo un punto por encima, con 40. Con el Real Oviedo ya condenado a Segunda, quedan dos plazas de descenso por adjudicar y un puñado de enfrentamientos directos que pueden cambiarlo todo.

El calendario ha colocado al Levante ante una final inmediata: Levante-Mallorca, este domingo 17 de mayo a las 19:00 en el Ciutat de València. A la misma hora jugarán también Atlético-Girona, Elche-Getafe y Oviedo-Alavés, duelos que afectan directamente a la zona baja. La última jornada, fijada para el sábado 23 de mayo a las 21:00, llevará al Levante al campo del Betis y enfrentará entre sí a Girona y Elche, una cita que puede ser decisiva para la permanencia granota.

La primera cuenta es la más sencilla: si el Levante gana los dos partidos, se salva. Con seis puntos más alcanzaría los 45 y evitaría cualquier carambola. Pero incluso con menos, la salvación está al alcance. La clave está en el Mallorca. Si el Levante gana este domingo al conjunto balear, no solo sumará tres puntos: también dejará tocado a un rival directo al que adelantaría en la tabla y al que tendría ganado el desempate particular, después del 1-1 de la ida.

De hecho, son esos únicos tres puntos podría alcanzar la salvación matemática este mismo domingo. Con un triunfo ante el Mallorca, el Levante alcanzaría 42 puntos y dejaría al conjunto balear por debajo por el desempate particular. Esto, unido a que Girona y Elche no venzan en esta jornada, garantizaría la permanencia, ya que se enfretan en una última jornada y uno de los dos ya no podría superar a los granota.

Con cuatro puntos, el escenario cambia según el reparto. Si el Levante gana al Mallorca y empata ante el Betis, acabaría con 43 puntos y tendría la salvación muy encarrilada por la vía directa: el Mallorca, derrotado en el Ciutat, solo podría llegar a 42 en la última jornada. Con el Oviedo ya por debajo, el Levante tendría dos equipos detrás y dependería de Girona y Elche.

Más delicada sería la vía de empatar ante el Mallorca y ganar al Betis. En ese caso, el Levante también llegaría a 43, pero permitiría al Mallorca seguir con vida y alcanzar esa misma cifra si gana al Oviedo. Ahí sí aparecerían las cuentas cruzadas con Girona y Elche. La combinación más favorable para los granotas sería que Girona y Elche pierdan esta jornada. También le servirían escenarios en ambos se dejan puntos esta jornada y empatan en su duelo del último encuentro. También beneficiaría al Levante que Girona o Elche no sume más de tres puntos en las dos jornadas que restan.

El golaveraje, clave

El golaveraje particular también pesa. El Levante lo tiene ganado con Alavés, Girona, Oviedo y Sevilla; empatado provisionalmente con Mallorca, a falta del partido del Ciutat; y perdido con Elche. Por eso el cruce ante el Mallorca vale más que tres puntos: es partido, desempate y clasificación en una misma noche. Por contra, un hipotético empate a 43 puntos en el que se vieran inmersos equipos como Valencia, Osasuna o Espanyol perjudicaría a los intereses granotas.

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La permanencia, por tanto, se resume en una idea: ganar al Mallorca puede ser el gran salvavidas. Con ese triunfo, incluso una derrota posterior en Sevilla ante el Betis podría no ser mortal. Sin él, el Levante entraría en la última jornada pendiente del transistor, del Girona-Elche y de una calculadora que, a estas alturas, ya no perdona.