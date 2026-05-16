Karpin, el fichaje de los 1000 millones

Hace 30 años, el Valencia ejecutó la inversión más cara de su historia hasta entonces: 1.000 millones de las antiguas pesetas por el fichaje del estonio Valery Karpin, procedente de la Real Sociedad. Una cantidad exorbitante y una apuesta arriesgada, fruto del desconcierto provocado tras la polémica marcha de Pedja Mijatovic. Con Paco Roig en la presidencia, se buscó un golpe de efecto para amortiguar el desencanto que provocó la salida del montenegrino. Además, llegaron Romario- por fin- y el croata Vlaovic, como refuerzos más destacados. Sin embargo, ninguno de los tres triunfó. En el caso de Karpin, nunca pudo quitarse de encima la pesada mochila del elevado precio de su fichaje, y tan solo aguantó un año como valencianista.

Luis Aragonés, entrenador del ejercicio 95-96, en el que el Valencia estuvo a un paso de conquistar la Liga, se había obsesionado con Karpin. Durante esa extraordinaria temporada, el único rival que le ganó los dos partidos al futuro subcampeón fue la Real Sociedad. Esos 6 puntos en liza perdidos ante el conjunto vasco resultaron determinantes al final del campeonato. En el duelo de Mestalla, el Valencia mereció sobradamente la victoria. Los postes, la mala suerte, y la extraordinaria actuación de Alberto, guardameta visitante, lo impidieron. En San Sebastián, los locales golearon por 5-2, el último tanto fue obra de Karpin. Curiosamente, en la campaña anterior, había sucedido todo lo contrario, el Valencia venció a los donostiarras con autoridad en ambos encuentros: por 0-2 en Anoeta,-primer triunfo logrado en el actual estadio de la Real-, y por 4-2 en Mestalla.

Jorge Valdano y Valery Karpin en 1997 / FERNANDO BUSTAMANTE

Valery Karpin participó en ambos choques como titular. Aquella era su primera campaña en nuestro país, tras haber militado en el Spartak de Moscú. Con el conjunto de la capital rusa, en su primera temporada, la 90-91, deslumbró durante una eliminatoria de la antigua Copa de Europa, al imponerse por 1-3 al Real Madrid en el Bernabéu. Un desenlace impactante que catapultó igualmente a otros jugadores de aquel magnífico equipo, casos de Radchenko y Popov, que recalaron poco después en el Racing de Santander.

El precedente de Salenko

Aunque nacido en Tallin, capital de la República báltica de Estonia, antes de incorporarse al Valencia en el verano de 1996, disputó la Eurocopa de Inglaterra, defendiendo los colores de la selección rusa. En aquella época, la antigua Unión Soviética se hallaba en pleno proceso de descomposición, lo que facilitó la salida de jugadores a los que, antes de la “Perestroika”, se les impedía esta opción. Por Mestalla ya había pasado Oleg Salenko, delantero ruso procedente del Logroñés, que tan solo permaneció una temporada, la 94-95. Un dato inquietante, aunque en aquel Valencia, los movimientos y los cambios en la plantilla eran el pan nuestro de cada día. Los aficionados llevaban dos años seguidos que se habían quedado con la miel en los labios. A la final de Copa perdida en 1995, le había sucedido la Liga del año siguiente, la primera en que se premiaba la victoria con 3 puntos. Pese a llegar a la última jornada con opciones, se escapó el título. Ahogados en la orilla.

Karpin, ante el Racing de Santander / FERNANDO BUSTAMANTE

Karpin estaba llamado a ser pieza fundamental en el engranaje de una escuadra que había perdido a su hombre más resolutivo. El estonio ofrecía un juego versátil, normalmente escorado a la banda derecha, exhibía una galopada elegante y un acusado sentido de la verticalidad. El jugador lo puso todo de su parte para estar a la altura de la responsabilidad contraída, pero se encontró con un entrenador desengañado, enfrentado con el presidente, y en un club en el que reinaba la impaciencia. Así que cada partido era un examen para Karpin. Nadie le discutía la calidad, pero se esperaba algo más. El arranque liguero confirmó el ambiente enrarecido que envolvía al equipo, derrotado en Santander por 3-2, después de haberse adelantado en el marcador con un par de tantos. Derrota dolorosa.

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La UEFA y su marcha

La alegría se dio en Europa. El Valencia batió por 3-0 al Bayern de Múnich en Mestalla con una actuación antológica. Estreno triunfal en el torneo ante el vigente campeón. Karpin lució y desplegó un juego de alto nivel. Poco después, logró su primer gol, al batir la portería del Sporting. Un tanto de enorme valor porque proporcionaba el triunfo. La crisis intestina provocó la salida del técnico, sustituido por Jorge Valdano. El papel de Karpin se mantuvo, continuó siendo una pieza imprescindible en el equipo, y junto a Patxi Ferreira, fue el jugador con más encuentros disputados, al margen de Zubizarreta. En apenas un mes, el Valencia cayó en la Copa contra la UD Las Palmas por penaltis, tras haber vencido en la ida por 0-2 en el antiguo Insular, y fue eliminado en la Copa de la UEFA por el Schalke 04, en los cuartos de final. Dos golpes bajos, que unidos al rendimiento irregular en la Liga, puso en cuestión la continuidad de muchos jugadores, entre ellos, Karpin, que fue señalado y terminó por irse al Celta, club en el que ofreció un gran rendimiento.