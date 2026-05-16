Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla

La futura casa del Valencia CF empieza a mostrar cómo se vivirá el fútbol desde dentro. La imagen interior del Nou Mestalla permite hacerse una primera idea de la visibilidad que tendrán los aficionados sobre el césped: una panorámica amplia y envolvente. El Valencia CF sitúa la finalización del recinto en el verano de 2027.

El proyecto de ejecución contempla una capacidad máxima de 70.044 espectadores, distribuidos en varios niveles de grada: zona baja, grada media y palcos, grada alta 1 y grada alta 2. Esa configuración convierte la visibilidad en uno de los elementos centrales del nuevo recinto, especialmente en un proceso de mudanza en el que miles de abonados deberán elegir ubicación por primera vez fuera del actual Mestalla.

L-EMV

La grada baja será el primer gran cinturón del Nou Mestalla y albergará 22.007 localidades. En ese nivel convivirán distintos perfiles de asiento. El bloque principal lo formarán 18.248 asientos convencionales, a los que se añadirán 2.036 plazas de “Grada Jove” en el fondo norte, pensadas para concentrar animación y ambiente.

Por encima de la cota inferior aparecerá la grada media, con un total de 14.675 plazas. Será un anillo de perfil más institucional y más equilibrado entre público general, representación y producto premium. En esa planta se repartirán 363 asientos Tribuna Gold VIP+, 148 asientos de Presidencia y 40 espacios para sillas de ruedas y acompañantes. A ello se sumarán dos grandes bolsas de tribuna convencional: 2.294 asientos en Tribuna Oeste y 3.234 en Tribuna Este. El resto del anillo quedará completado por 8.596 asientos de público general en las zonas norte y sur.

Vista del césped desde el fondo sur del Nou Mestalla / L-EMV

El tercer anillo: la grada alta será el gran pulmón del estadio

Si hay una zona llamada a sostener el verdadero volumen del Nou Mestalla, esa será la grada alta. Su aforo total alcanzará 31.389 localidades (45% del total), lo que la convierte en el gran pulmón del recinto y en la principal fuente de capacidad popular. El reparto interno de este anillo será muy claro. En el primer nivel de la grada alta habrá 14.902 asientos de público general, mientras que el segundo nivel aportará otros 16.201. Es decir, solo entre ambos bloques se reunirán 31.103 plazas destinadas al espectador convencional.

En las imágenes de un video promocional del club sobre un acuerdo con un partner, se aprecia la distancia desde el segundo anillo al césped, tanto desde el centro campo o desde un fondo. Todo apunta que la inclinación de las gradas, menor que la del actual Mestalla, y la forma cerrada del recinto favorecen una visión global del juego, especialmente para los aficionados situados en los anillos superiores, que ganarán perspectiva táctica aunque perderán cercanía respecto a las butacas más próximas al terreno.