Real Sociedad - Valencia CF: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Valencia CF visita este domingo a la Real Sociedad en uno de los partidos de la jornada 37 de LaLiga EA Sports, una cita de la recta final del campeonato en la que ambos equipos buscan cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El encuentro se disputa en Anoeta, también conocido como Reale Arena, y llega con los dos conjuntos instalados en la zona media de la clasificación. Según los datos oficiales de LaLiga, la Real Sociedad afronta el duelo en la octava posición, con 45 puntos, mientras que el Valencia CF es undécimo, con 43.

Cómo llegan Real Sociedad y Valencia CF

La Real Sociedad llega al partido con 36 jornadas disputadas, un balance de 11 victorias, 12 empates y 13 derrotas, además de 55 goles a favor y 56 en contra. El Valencia CF, por su parte, suma 11 triunfos, 10 empates y 15 derrotas, con 39 goles marcados y 51 encajados.

El conjunto donostiarra, reciente campeón de la Copa del Rey tras imponerse al Atlético de Madrid en la final, afronta el tramo final del curso con la seguridad de que ya dispone de billete para la próxima Europa League. El Valencia, mientras tanto, busca un resultado positivo lejos de Mestalla para certificar la permanencia.

¿A qué hora es el Real Sociedad - Valencia CF?

El partido entre la Real Sociedad y el Valencia CF se juega el domingo 17 de mayo de 2026 a las 19.00 horas, en horario peninsular español. El duelo corresponde a la jornada 37 de LaLiga EA Sports.

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Dónde ver por TV el Real Sociedad - Valencia CF

El Real Sociedad - Valencia CF se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar LALIGA, operador asignado oficialmente por LaLiga para este encuentro. Además, los abonados podrán seguir el partido mediante las plataformas habituales de televisión de pago que incluyan el canal en su oferta.