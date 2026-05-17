¡Campeonas de Liga F Endesa con un épico final!

Valencia Basket no sabe hacerlo de otra forma que no sera épica. El conjunto taronja se llevó, sobre la bocina, el segundo partido de la final ante Casademont Zaragoza y se hace con su cuarto título de Liga F Endesa consecutivo (68-67). Las de Rubén Burgos fueron a remolque todo el encuentro, pero sacaron toda su experiencia y talento en los minutos finales para darle la vuelta al marcador justo a tiempo. Una canasta ganadora sobre la bocina de Yvonne Anderson fue la forma más épica de ganar otro título para un equipo que ya es leyenda.

Awa Fam celebra un nuevo título en su despedida del Valencia Basket / F. Calabuig

Era Casademont Zaragoza quien llegaba al Roig Arena sin margen de error, y desde el primer momento supieron convertir esa presión en intensidad... y en acierto. Las argonesas aragonesas comenzaron con la muñeca caliente, generando rápidamente un parcial de 0-6 gracias a dos triples consecutivos de Ortiz y Hempe. Valencia Basket, consciente de que a un equipo con tanta calidad no se le puede dejar abrir margen, reaccionó rápidamente con un parcial de vuelta liderado por Anderson. Del 0-6 inicial al 8-6.

Pero ni mucho menos aflojó el ritmo Casademont Zaragoza, que estaba sintiéndose cómodo lanzando desde la larga distancia y volvió a mandar en el marcador a base de triples. Ortiz conectó el segundo en su cuenta particular y Gueye se unió a la fiesta. El equipo de Pedro Martínez se agarraba al arreón inicial visitante con un 2+1 descomunal de Buenavida y más acciones de calidad de Anderson. El ptimero tiempo no llegó hasta que transcurrieron los primeros siete minutos y con 13-16 en el luminoso del Roig Arena.

Tras el mínimo descanso, el partido se atascó ligeramente en ataque para ambos equipos, aunque fue de nuevo Casademont quien supo sacar más partido cerrando el primer parcial con otro triple, en esta ocasión de Bankolé, y una canasta sobre la bocina de Flores (18-22).

Tampoco fue un inicio boyante el del segundo cuarto. Hermosa abrió el parcial y Bankolé le dio continuidad con un 2+1, aunque no lo completó. 0-4 de parcial que se encargaron de mitigar Awa Fam con un triple y Leo Fiebich con un canastón. VBC necesitaba la mejor versión de sus estrellas.

Zaragoza llevaba el mando con triples

Pero Zaragoza seguía a lo suyo, probando desde la larga distancia, con bastante acierto, y aprovechando el físico de Gueye, que hizo daño en la pintura de VBC. Las taronja, a pesar de que les costó encontrar su mejor versión, no dejaron en ningún momento que Zaragoza cogiera una ventaja importante en el marcador, y de hecho el final del segundo periodo tuvo color 'taronja': Carrera acertó de tres, Leti estrenó su cuenta particular y Anderson cerró la primera mitsad con una bandeja que dejó el partido en tres puntos (33-36).

Tal como acabó el segundo cuarto arrancó el tercero, con una bandeja de Anderson que permitió a Valencia Basket colocarse a un solo punto. Pero pronto volvió Zaragoza a abrir algo de distancia, de nuevo con una descomunal Ortiz, que se había echado a su equipo a la espalda desde el inicio del partido, y con el enésimo triple zaragozista, en esta caso de Oma.

Quiso apagar de nuevo el incendio VBC, reaccionando con puntos trabajados de Buenavida, Anderson y Leti Romero, pero Zaragoza volvió a tener un momento dulce y situó el partido en una distancia muy peligrosa: +8 tras canastas de Bankolé y Hermosa.

Leti y Fiebich tiran del carro

El parcial maño obligó a Rubén Burgos a parar el partido en busca de un reseteo y, aunque la vuelta a pista no fue la mejor con otra canasta de Hermosa, la reacció taronja llegó. Llegó a cargo de Leti Romero, que conectó dos canasta de mucha clase a las que dio continuidad un triple de Leo Fiebich. En un abrir y cerrar de ojos, parcial de 7-0 de VBC para volver a dejar el aprtido en tres puntos (48-51).

Ahora era el entrenador de Casademont el que estaba obligado a parar el partido, aunque no tuvo el efecto deseado. Las taronja volvieron a pista mostrando su mejor versión en defensa, y además encontraron la pizca de suerte que se necesita con un inverosímil triple de Leti Romero justo cuando el reloj de posesión marcó 0 que empataba el partido. El cuarto acabó con dos tiros libres para Zaragoza que dejaban el partido en el alambre a falta de un cuarto (51-53).

La tensión de los minutos finales dio pie a un inicio de último cuarto con muchos errores en ataque. Habían transcurrido casi cuatro minutos y solo un tiro libre de Leti, una canasta de Buenvida y una bandeja de Fingall habían subido al marcador. Cuando más quemaba el balón, volvió a aparecer Ortiz con otro triple acertado, aunque Carrera pudo responder de forma inmediata sacando la falta y anotando dos tiros libres. Últimos cinco minutos y Zaragoza seguía mandando por dos.

Anotó dos tiros libres Fiebich para empatar, dando pie a un 'nuevo' partido a cinco minutos. Le entraron las prisas y los nervios a ambos equipos en ataque y el ritmo de anotación cayó. Oma abrió la 'nueva veda' y, a falta de tres minutos, Fiebich, con un triplazo, puso por delante a VBC por primera vez desde el 8-6. Duró poco la alegría porque Ortiz contestó con su enésimo triple, dándole dos puntos de ventaja a las visitantes a falta de 2 minutos y medio.

Awa Fam e Yvonne Anderson lideran un final épico

No estaba teniendo su mejor partido, pero las grandes estrellas aparecen cuando más se les necesita, y Awa Fam es una de ellas. Leti, que hizo un gran final de partido, volvió a empatar el encuentro y Oma a poner por delante a las mañas, y entonces voló un triple frontar de la pívot de Santa Pola, que entró limpio para poner, a falta de un minuto, un punto a arriba a las locales.

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Los equipos de leyenda estñan obligados a ganar de la manera más épica posible, y así estaba escrito para Valencia Basket. Oma anotó una bonita bandeja y volvió a poner por delante a Zaragoza. Tras un par de ataques precipitados de ambos equipos, el partido estaba en la última posesión de Valencia Basket con 10 segundos en el reloj. La veterana Anderson, curtida en mil batallas, asumió galones, fue valiente a la penetración y saoltó el balón justo cuando sonó el bocinazo final. Tras un par de toques en el aro, la bola bajó por la red (68-67). Épico. Histórica. Victoria gigante para un equipo de leyenda que vuelve a ser, por tercera temporada consecutiva, campeonas de Liga Femenina Endesa.