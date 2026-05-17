Las primeras palabras de Juan Roig tras ganar el Valencia Basket la LF Endesa

El Valencia Basket lo ha vuelto a hacer. Cuarta temporada consecutiva que logra impornerse en la final de la LF Endesa, esta vez tras ganar en el Roig Arena al potente Casademont Zaragoza. Las de Rubén Burgos se impusieron en el nivelado duelo gracias a una canasta salvadora de Anderson en la última jugada sobre la bocina. Tras el partido llegó la fiesta sobre la pista y las gradas, donde fueron 7.647 personas las que batieron récord en el Roig Arena.

Con la celebración y entrega del trofeo, muchas fueron las protagonistas, con Raquel Carrera como MVP, Anderson como heroína por su canasta y las despedidas de las WNBA Awa Fam y la alemana Fiebich. Rubén Burgos no tardó en pasar por rueda de prensa, mientras que las cámaras no tardaron en marcharse en busca de Juan Roig, gran mecenas del club.

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Juan Roig, centrado en el Valencia Basket femenino

Fue cuestionado tanto por lo conseguido por el equipo femenino minutos antes como por lo que tienen pendiente por la tarde los de Pedro Martínez, pero el presidente de Mercadona no dudó en centrarse en lo que acababa de ocurrir. "Lo mejor es que juegan las chicas y es muy importante haber ganado con récord de asistentes en el femenino. Ahora vamos a celebrar esto y ya está. Después ya jugaremos", dijo para À Punt mientras portaba la copa de campeonas d ela LF Endesa.