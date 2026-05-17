Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados en AndalucíaValencia CFLevante udÁlex MárquezHuelga docenteEl tiempoValenciana hantavirus
instagramlinkedin

Las notas (locas) de los jugadores del Valencia CF en la victoria contra la Real Sociedad

Javi Guerra volvió a ser el MVP del equipo como contra el Rayo con un doblete de muchos millones para la permanencia y el sueño europeo

El Real Sociedad - Valencia CF, en imágenes

El Real Sociedad - Valencia CF, en imágenes / EFE/LaLiga

Andrés García

València

Javi Guerra volvió a ser el MVP del equipo como contra el Rayo con un doblete de muchos millones para la permanencia y el sueño europeo. Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el partido contra la Real Sociedad correspondiente a la jornada 37 de LaLiga:

DIMITRIEVSKI 6

El normacedonio volvió a salvar al equipo con una mano abajo a disparo de Orri Oskarsson. Sorprendido en el primer gol porque Unai cambia ligeramente la trayectoria del disparo y en el segundo por el rebote de Tárrega.

UNAI NÚÑEZ 5

Cumplidor. El vasco asumió las funciones de lateral derecho con Renzo en la enfermería y sufrió como el resto de la defensa en la segunda mitad. Desvió involuntariamente el disparo de Aihen Muñoz en su intentato de taponarlo.

CÖMERT 4

Expulsado después de un error en la disputa con Pablo Marín siendo el útimo hombre de la defensa. Blando e impreciso con desajustes y faltas de entendimiento. Fue capaz de eclipsar su gran pared en el gol de Hugo Duro.

TÁRREGA 4

Volvió a salir en las fotos de los goles. Gol en propia puerta en su intento de despejar un centro de Pablo Marín. Perdió el salto del gol de Aihen Muñoz y permitió una ocasión clara de Oskarsson en un desajuste con Cömert.

JESÚS VÁZQUEZ 5,5

Versión más que correcta del canterano en fase defensiva. Redujo errores ganador de duelos y sin concesiones en la salida de balón. Sacrificó sus habituales incursiones en ataque para defender las acometidas donostiarras.

GUIDO 6

Salvador al filo del minuto noventa con una testarazo de cabeza a la salida de un córner. Superado en muchas fases de la segunda parte cuando la Real subió de ritmo. No perdió la compostura y aguantó al equipo.

UGRINIC 4

Más energia que control del suizo en el centro del campo. Perdió el salto en el gol inicial de Aihen Muñoz y se fue haciendo pequeño con el paso de los minutos hasta ser sustituido por Pepelu.

GUERRA 8

Otra vez el mejor como contra el Rayo. Doblete de muchos millones con dos maniobras de mucho talento. Además, dejó solo a Diego López con un pase con el exterior de mucha calidad y tuvo el 3-3 en un mano a mano.

RIOJA 5

Poca aportación ofensiva desde el costado derecho a diferencia de otros partidos. Más desgaste físico y ayudas que peligro. Probó desde la frontal sin suerte. Honrado en el esfuerzo a pesar de no tener el día. Siempre suma.

DIEGO LÓPEZ 5

Asentado como titular por delante de Ramazani. Inicia la jugada del gol con un pase interior a Javi Guerra. Desperdició un mano a mano claro después de recuperar un balón a Jon Martín. Protestó un penalti.

HUGO DURO 6

Décimo gol del delantero esta temporada con un zurdazo por debajo de las piernas de Remiro después de una pared precisa con Cömert.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El centrocampista de la Real Pablo Marín (d) pelea un balón con Vázquez Alcalde, del Valencia, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El centrocampista de la Real Pablo Marín (d) pelea un balón con Vázquez Alcalde, del Valencia, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

Cambios

SADIQ 5 Fallón y nervioso en su vuelta a San Sebastián. La tuvo de cabeza.

THIERRY 6 Reforzó la banda derecha en el tramo final. Clave en la arrancada del 3-4.

PEPELU 5 Consistencia y fuerza para el centro del campo en el tramo final.

RAMAZANI 6 Aportó un plus en ataque con disparo y pase interior a Guerra.

Noticias relacionadas

ALMEIDA 6 Botó con precisión el saque de esquina del gol salvador de Guido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents