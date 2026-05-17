Estas son las opciones de Conference League y permanencia del Valencia CF

En tierra de nadie, pero no del todo. Esa es la situación del Valencia CF a falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga 2025/26. El conjunto de Carlos Corberán se encuentra en San Sebastian para medirse a la Real Sociedad, moviéndose en un doble escenario: está entre los nueve equipos que todavía podrían caer a Segunda división, pero también entre los seis que aún sueñan con alcanzar la octava plaza, la que dará acceso a la UEFA Conference League.

Con 43 puntos, la realidad es clara: según la proyección vista en 36 fechas, lo más probable es que el Valencia asegure sin problemas la permanencia en Primera División, aunque sin alcanzar el billete europeo, donde no aparece desde marzo de 2020. De hecho, un empate en cualquiera de las dos jornadas restantes garantizaría matemáticamente la salvación.

Para aspirar a Europa, el panorama es bastante más exigente: el Valencia necesita sumar los seis puntos y esperar tropiezos de rivales directos, como el Athletic Club y el Rayo Vallecano, que ahora marchan por delante. Eso, sin contar a una Real Sociedad que ya tiene asegurada su plaza europea -UEFA Europa League- tras conquistar la Copa del Rey. Pese al empate a puntos, el Sevilla FC parte por detrás en la lucha particular con los de Corberán debido al golaveraje favorable de los blanquinegros.

Jornada 37: duelos directos en la lucha por la permanencia y Europa

Estos son los encuentros de una jornada 37 unificada, que se disputará este domingo a las 19:00 horas, con implicaciones directas tanto en la zona baja como en la pelea por la octava plaza:

Atlético de Madrid - GIRONA (40)

ELCHE (39) - GETAFE (48)

LEVANTE (39) - MALLORCA (39)

OSASUNA - ESPANYOL (42)

Oviedo - ALAVÉS (40)

Real Sociedad - VALENCIA CF (43)

SEVILLA (43) - Real Madrid

RAYO VALLECANO (44) - Villarreal

ATHLETIC CLUB (44) - Celta

Los dos equipos que arrancan en zona de descenso, ambos con 39 puntos, son el Levante UD y el RCD Mallorca. Mientras tanto, antes del arranque, la plaza de Conference es del Getafe con 48 puntos.

La salvación, a un paso

Un punto será suficiente para cerrar la permanencia al 100 % para el Valencia CF. Incluso, la derrota podría servir dependiendo de múltiples combinaciones, especialmente en función del golaveraje y de los resultados de rivales directos. Algunas combinaciones favorables pasan por derrotas del Elche o el Deportivo Alavés; por una derrota del Mallorca, junto a un segundo tropiezo de Elche, Alavés o Girona. De hecho, teniendo en cuenta ese choque directo Levante - Mallorca, como los dos no pueden ganar, la salvación estaría hecha si el Girona no se impone al Atlético en la despedida de Antoine Griezmann en el Metropolitano.

En la última jornada, además, Girona y Elche se enfrentan entre sí, lo que impide que ambos sumen tres puntos.

Así está el golaveraje del Valencia

En caso de empate a puntos con rivales directos, el Valencia CF presenta un balance desigual:

Gana el golaveraje a: Sevilla, Alavés, Levante y Espanyol

Empata con: Osasuna, Girona y Mallorca

Pierde con: Elche

El balance general es de -12 goles, inferior al de Osasuna (-4), Mallorca (-11) o Girona (-15), lo que puede ser determinante en empates múltiples. Con estos últimos equipos mencionados y con el Elche, el Valencia tendría las de perder en los empates múltiples que podrían romper empates a puntos.

El camino hacia Europa, muy condicionado

Para mantener vivas las opciones de Conference League, el Valencia necesita ganar en Anoeta ante la Real Sociedad y que el Getafe CF no gane en Elche. Solo así llegaría con vida a la última jornada.

En ese contexto, el equipo de Corberán debería también vencer al Barcelona en la jornada 38 y esperar una combinación de resultados en partidos clave como Athletic - Celta o Rayo Vallecano - Villarreal.

Las opciones de Osasuna y Espanyol, que se enfrentan entre sí, son remotas, aunque incluso ganando ambos quedarían por detrás del Valencia si los de Mestalla hacen pleno en estas dos próximas y últimas jornadas de LaLiga.

La última jornada, con todo en juego

En la jornada final (23/05/26), los partidos con implicación directa en Europa y el descenso serían:

Real Madrid - Athletic Club

Valencia - Barcelona

Betis - Levante

Celta - Sevilla

Espanyol - Real Sociedad

Girona - Elche

Getafe - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano

Mallorca - Oviedo

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El Valencia mantiene además un balance favorable en enfrentamientos directos con equipos clave como Getafe, Athletic y Sevilla, y empata con el Rayo Vallecano y Osasuna, un dato que puede ser decisivo en el desenlace final.