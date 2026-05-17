El Levante, a un paso de la permanencia

El Levante UD dio un paso de gigante hacia la salvación en un Ciutat de València eléctrico, donde la intensidad y el drama se citaron hasta el último suspiro. Aunque los locales arrancaron el choque con una marcha más, el Mallorca dio el primer aviso serio en el minuto 24 con un testarazo de Costa al segundo palo que desvió un atentísimo Mat Ryan. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor de los de Orriols en el 32; el canterano Carlos Espí aprovechó la excesiva parsimonia de David López en la salida de balón y, con Román totalmente fuera de sitio, robó en tres cuartos de campo y definió a placer para desatar la locura con el 1-0.

El Mallorca buscó el empate en la primera mitad, pero se toparon una y otra vez con un auténtico muro. Apenas dos minutos después del gol, Ryan volvió a vestirse de héroe al salvar un impecable cabezazo de Luvumbo. No fue la última intervención de mérito de un guardameta que terminó siendo vital en una primera parte donde el Levante, pese a su gran presión inicial, no estuvo brillante; en el 44, el australiano sacó otra mano providencial a un latigazo de Darder desde la frontal, garantizando que, tras los dos minutos de añadido, el cuadro granota se marchara a vestuarios con ventaja.

La reanudación mantuvo el guion desde el primer segundo. El Mallorca saltó al césped dispuesto a morder y Muriqi dispuso de una opción clarísima nada más arrancar, pero Ryan reaccionó con una salida valiente para atrapar el esférico antes del remate. A partir de ahí, el conjunto local ajustó las líneas y dio un paso al frente en la presión para dificultar la posesión balear; Iván Romero rozó el segundo en el 49 con un disparo ajustado al palo y, ya en el 74, fue de nuevo Espí quien puso a prueba a Román con un chut potente por abajo que el meta visitante logró detener.

Los diez minutos finales concentraron toda la locura y los nervios propios de lo que hay en juego a estas alturas de la temporada. En el 84 el colegiado expulsó por roja directa a Mojica y Brugué. Con ambos equipos con diez jugadores sobre el césped, emergió la figura de Kervin Arriaga en el 87 para conectar un soberbio cabezazo a la salida de un córner, mandando el balón al fondo de las mallas desde muy cerca para dictar la sentencia.

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Hubo tiempo incluso para un último giro dramático en el descuento, cuando el colegiado señaló una pena máxima a favor de los locales en el 94; Dela asumió la responsabilidad, pero su potente disparo se estrelló con violencia en el larguero. Pese al error en el castigo final, el pitido definitivo certificó tres puntos de oro puro para un Levante que supo sufrir y tirar de oficio. Los granotas se quedan a tan solo un escalón de la ansiada salvación, un objetivo mayúsculo que se jugarán a todo o nada en la última jornada frente al Real Betis.