Un polémico gol de Vinícius le brinda al Real Madrid un día sin incendios en Sevilla

El Real Madrid de los últimos tiempos, singularmente el de estas dos últimas semanas, es un catálogo infinito de incendios. Cada día uno diferente, sea una pelea entre compañeros, una convocatoria electoral o una estrella con ganas de prenderle fuego a todo. Lo mejor para el equipo de Arbeloa, en realidad, es que ya no ocurra nada más, ni especialmente bueno ni especialmente malo. Disfrutar, a estas alturas de tan decepcionante temporada, de una aburrida rutina, esa que solo se valora en su justa medida cuando se pierde.

Y el Madrid, este domingo, hizo eso. Así se puede catalogar una victoria por la mínima a domicilio frente un equipo de la zona media-baja de la Liga. Bien. Correcto. Ni frío ni calor. Ni siquiera le molestó demasiado al Sevilla perder el partido, pues el resto de resultados de la jornada le garantizaron su permanencia en Primera un año más. Parece poco para un club del pedigrí del hispalense, pero ese es su presente. Tan triste, cada uno en su medida, como el del Real Madrid.

Vinícius, que se acabó retirando del partido por unas molestias que no parecían gran cosa, al igual que Tchouaméni, fue el encargado de atar una victoria intrascendente en lo clasificatorio para el Madrid, pero necesaria para no cultivar nuevos focos de autodestrucción. Un gol polémico, pues vino precedido de un manotazo en la cara de Mbappé a un defensa sevillista, pero válido al fin y al cabo.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (d) disputa un balón con el defensa del Sevilla Kike Salas (i) durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Sevilla FC y Real Madrid disputan hoy domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. / José Manuel Vidal / EFE

Courtois, de nuevo al rescate

El francés, siguiendo por ahí, volvió a ser titular tras lamentar el jueves que Arbeloa le hubiera relegado al rol de "cuarto delantero". Su partido, muy pobre y aparentemente desganado, resumió a un Real Madrid que firmó un partido ya muchas veces visto esta temporada, sobre todo a domicilio: fútbol plano y discontinuo, intensidad oscilante y paradas milagrosas de Courtois. A veces no ha servido porque el rival ha acabado marcando, pero este Sevilla con más pundonor que pegada no fue capaz de hacerlo.

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Al cuarto de hora ya iba ganando el Madrid y eso le reportó tranquilidad para el resto de la jornada, mientras el Sevilla trataba de apretar sin excesiva prisa, consciente de que las derrotas del Girona y el Mallorca le daban la salvación matemática que perseguía. Courtois, con otro paradón en el descuento, abrochó el triunfo para un Madrid que ya solo piensa en las vacaciones. O en el Mundial, ahí ya depende de cada uno.