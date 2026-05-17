¿Qué necesita el Valencia CF para jugar en Europa? Las cuentas de la última jornada

El Valencia, tras su victoria de este domingo en el campo de la Real Sociedad (3-4), mantiene una opción de acabar séptimo y disputar la próxima edición de la Liga Conferencia para lo que necesitaría ganar al Barça en la última jornada y que no ganen el Getafe y el Rayo Vallecano.

Con los tres puntos sumados en Anoeta, el Valencia es noveno con 46 puntos, dos menos que el Getafe, que es séptimo con 48, y uno menos que el Rayo, que es octavo, con 47.

SAN SEBASTIÁN, 17/05/2026.- El delantero del Valencia Javi Guerra (i) lucha con Beñat Turrientes, de la Real Sociedad, durante el partido de la jornada 37 de LaLiga que Real Sociedad y Valencia CF disputan este domingo en el estadio de Anoeta. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

Las opciones del Valencia CF

De esta manera, si ganara al Barça, el equipo de Carlos Corberán llegaría a los 49 puntos pero si el Getafe vence al Osasuna, que aún no ha cerrado la salvación, y el Rayo gana en el campo de un Alavés ya salvado, ambos quedarían por delante.

Si el Valencia gana, el Rayo no lo hace y el Getafe empata, ambos quedarían empatados a 49 puntos pero el equipo de Corberán tiene ganado el 'gol average' particular por lo que quedaría por delante.

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