Opciones de jugar en Europa
¿Qué necesita el Valencia CF para jugar en Europa? Las cuentas de la última jornada
El equipo de Carlos Corberán aspira a la séptima plaza si vence al Barça y se dan otros resultados favorables en la lucha por Europa
E. Martínez
El Valencia, tras su victoria de este domingo en el campo de la Real Sociedad (3-4), mantiene una opción de acabar séptimo y disputar la próxima edición de la Liga Conferencia para lo que necesitaría ganar al Barça en la última jornada y que no ganen el Getafe y el Rayo Vallecano.
Con los tres puntos sumados en Anoeta, el Valencia es noveno con 46 puntos, dos menos que el Getafe, que es séptimo con 48, y uno menos que el Rayo, que es octavo, con 47.
Las opciones del Valencia CF
De esta manera, si ganara al Barça, el equipo de Carlos Corberán llegaría a los 49 puntos pero si el Getafe vence al Osasuna, que aún no ha cerrado la salvación, y el Rayo gana en el campo de un Alavés ya salvado, ambos quedarían por delante.
Si el Valencia gana, el Rayo no lo hace y el Getafe empata, ambos quedarían empatados a 49 puntos pero el equipo de Corberán tiene ganado el 'gol average' particular por lo que quedaría por delante.
Mestalla dictará sentencia en una última jornada de infarto
La victoria en San Sebastián (3-4) ha demostrado el orgullo de una plantilla que quiere exprimir sus opciones hasta el último segundo. El factor campo será clave: Mestalla tendrá que ser una olla a presión para recibir a un Barça que siempre exige el máximo, mientras la afición che mirará de reojo las pantallas para seguir lo que ocurra en los estadios del Getafe y el Rayo.
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