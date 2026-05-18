La emocionante despedida de Awa Fam: "No es un adiós, volveré en algún momento"

Uno de los momentos más esperados y también emocionantes de la tarde en el Roig Arena llegó con las despedidas de Leo Fiebich y, en particular, de Awa Fam. Con las lágrimas a flor de piel, Fam comenzó su discurso de despedida: “Muchas gracias. Me emociono. Lo he dicho mil veces, llegué con 12 años, Valencia es mi segunda casa. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este club”.

La número 3 del Draft 2026 de la WNBA dejó la puerta abierta a regresar a la entidad taronja: “No es una despedida, tengo claro que volveré en algún momento. “Es un adiós, pero seguramente un hasta luego”.

Awa Fam aprovechó también para agradecer el tiempo que ha pasado en el Valencia Basket desde que era una niña y a todos los estamentos, también, con un recuerdo especial para el lugar en el que se construyen los sueños taronja, l’Alqueria del Basket: “Muchas gracias a la afición, no sabéis lo importantes que sois, nos hacéis muy felices. Personalmente os doy las gracias porque desde que pisé La Fonteta habéis estado ahí apoyándome. Gracias a jugadoras, staff, el club, l’Alqueria… Muchas gracias.”

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La jugadora de Santa Pola cierra esta etapa en Valencia Basket con 124 partidos como taronja en su historial, y con una destacada actuación en el PlayOff de la presente temporada, siendo decisiva tanto en semifinales ante Spar Girona como en la final ante Casademont Zaragoza, con un triple frontal que acercó el título final.