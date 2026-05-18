"Si hay una opción por Europa, hay que pelearla"

Carlos Corberán, técnico del Valencia, subrayó la capacidad de su equipo para darle la vuelta al partido «a base de fe, corazón y energía», tras la victoria de su equipo en Anoeta en el descuento y con un futbolista menos (3-4).

«Ha sido un partido loco que empieza con un gol de la Real en el primer minuto. Después le hemos dado la vuelta antes del descanso, y cuando estábamos bien en la segunda mitad, han conseguido dar la vuelta al marcador en dos jugadas. Eso junto a la expulsión, todo era muy complicado, pero el equipo ha luchado con coraje y corazón», analizó Corberán sobre el partido.

El Valencia comenzó perdiendo el partido, por lo que Corberán recalcó la «capacidad de superar la adversidad» de los suyos en un escenario siempre complicado como Anoeta.

Los suyos culminaron una increíble remontada ante la Real para acercarse a un solo punto de los puestos europeos. «Todavía tenemos una jornada por delante, y el Valencia va a luchar a tope con nuestra gente. Esta victoria nos da mucho». El Valencia cerrará el curso en Mestalla ante el Barcelona, un partido «para soñar» con Europa.

Javi Guerra, gran protagonista de la remontada, destacóla capacidad del equipo para no rendirse pese al complicado contexto del partido. «Hemos marcado los mismos goles con once que con diez. No nos hemos dado por vencidos y eso es importante», explicó el centrocampista de Gilet tras una noche en la que el Valencia CF levantó dos veces el marcador.

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El centrocampista valencianista también reconoció que el vestuario ya mira de reojo a las plazas europeas tras una victoria que ha cambiado por completo el panorama del final de temporada. «En el tercer gol nos ha dicho Hugo Duro desde el banquillo que estaban perdiendo todos. Si hay posibilidad de soñar por Europa hay que ir a por ella. Más en casa y con nuestra gente», señaló Javi Guerra.