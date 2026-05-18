Hugo Duro, sobre Europa: “En el último año de Mestalla, lo tenemos que hacer”
El delantero lamenta que es una "pena que en la jornada 37 tengamos que hablar de permanencia"
El delantero del Valencia Hugo Duro aseguró que el equipo se va a dejar “todo” para ganar contra el Barcelona el sábado y esperar a otros resultados para ver si consiguen clasificarse a la Liga Conferencia la próxima temporada, que será “el último año de Mestalla” y, por ello, deben hacerlo.
“Después del jueves contra el Rayo y el ambiente que hubo no pudimos darles la victoria y tenemos una última oportunidad para irnos con ‘buen sabor de boca’ y a esperar ese premio. Llevo luchando los cinco años por esta pequeña ilusión. Afición y plantilla, en el último año de Mestalla, lo tenemos que hacer”, dijo.
En declaraciones al club tras la remontada contra la Real Sociedad en Anoeta con un jugador menos (3-4), el madrileño apuntó que deben hacer un último esfuerzo en el último partido de la temporada.
"Hemos pasado un año muy duro"
“Tenemos que ganar y esperar, nos tenemos que centrar en lo nuestro porque si no ganamos no hay posibilidad. Un último esfuerzo de todos, de jugadores, de la afición, que hemos pasado un año muy duro y tener esta pequeña ilusión… Nos lo vamos a dejar todo para ganar”, aseguró.
En ese sentido, Duro lamentó: “Es una pena que en la jornada 37 tengamos que hablar de permanencia. No nos lo podemos permitir como plantilla, como club. Tenemos que hablar más de ir a jugar Europa porque veo esta plantilla, club y afición y tenemos que estar ahí arriba”.
“Ha sido una ‘montaña rusa’. Después de ponernos 3-2 con uno menos, el equipo ha seguido luchando, esperando las oportunidades y hemos estado acertados. La recompensa ha sido el triunfo y podernos jugarnos entrar en Europa en la última jornada”, finalizó sobre el partido.
En la misma línea habló el defensa vasco Unai Núñez: “Ya tenemos la permanencia y ahora tenemos la posibilidad de pelear por Europa, vamos a trabajar y a confiar en que así sea. Sería bonito ganar en casa y conseguir entrar en Europa. A ver si todos juntos lo conseguimos”.
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