Leti Romero: "Estar diez puntos por debajo, y seguir con esa perseverancia, es lo que nos ha hecho llevarnos el título"

Leticia Romero, una de las líderes del ambicioso y ganador proyecto de Valencia Basket, dejó claro a las puertas de la basílica de la Virgen de los Desamparados que, pese a los altibajos sufridos durante el curso, el crecimiento de la plantilla dirigida por Rubén Burgos sigue siendo imparable. "Ha sido una temporada de muchos altibajos, de muchos errores, pero también de crecer mucho", aseguró en un canutazo ante los medios de comunicación, aún sin asimilar una canasta que ya forma parte de la historia del club taronja.

"Mucha ilusión, no nos lo creíamos. Nadie sabía qué estaba pasando, todos estábamos corriendo, nos costó asimilar que habíamos ganado". Ha sido una temporada dura y exigente. Tanto, que, hasta que no pasen los días, no llegará el cansancio físico debido al cúmulo de emociones que vivieron. "Ahora con la adrenalina ni lo notas. Creo que, en un par de días, cuando nos sentemos a pensar y a reflexionar, vendrán todos los dolores".

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Por mucho esfuerzo físico que haya habido en la conquista del doblete, el Valencia Basket Femenino no tiene techo en su escalada hacia la máxima plenitud deportiva. Ganadoras como forma de vida, ninguna quiere ponerse límites. "No tenemos techo, queremos seguir luchando por lo máximo. Hemos demostrado un año más que en las finales somos competitivas. Hay que mirar hacia adelante y seguir creciendo". Y es que la clave ha sido el trabajo en grupo y, sobre todo, la insistencia y no tirar la toalla. "Hemos crecido en el sentido de no dar nuestro brazo a torcer. Estar diez puntos por debajo, y seguir con esa perseverancia, es lo que nos ha hecho llevarnos el título".