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Moeve Fútbol Zone 1x26: la jornada 37 de LaLiga, a debate con Víctor Sánchez
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 18 de mayo, con un nuevo programa centrado en el análisis de la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en una semana decisiva para muchos equipos y con la participación del exfutbolista Víctor Sánchez, protagonista de la entrevista principal del programa.
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en clasificación, resultados y calendario de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
Víctor Sánchez y la recta final de LaLiga, a examen
El bloque principal del programa comienza con la entrevista a Víctor Sánchez, que analiza la actualidad futbolística del momento y repasa diferentes etapas de su trayectoria como jugador profesional.A continuación, la tertulia con Albert Blaya y Jaume Naveira pone el foco en todo lo que ha dejado la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en un tramo final de campeonato donde cada partido empieza a ser definitivo. El análisis se completa con la sección de La Firma Prensa Ibérica, en la que el periodista Iván Carsí, de Superdeporte, ofrece las claves del partido entre Levante y Elche.
LaLiga Hypermotion y el semáforo
El programa también dedica espacio a la LaLiga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 40 y presenta la habitual sección del semáforo, destacando a los equipos en mejor y peor dinámica.
Liga F y los mejores goles de la jornada
En clave femenina, Maria Tikas repasa la actualidad de la Liga F Moeve y selecciona los tres mejores goles del fin de semana.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
El espacio “Fútbol para todos” vuelve a centrarse en la LaLiga Genuine Moeve, con Xavi Espinosa, que presenta la tercera historia de esta fase, con el Sevilla como protagonista del reportaje.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales.
Un programa que combina análisis, actualidad y debate en el tramo más decisivo de la temporada.
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