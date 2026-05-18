La normativa UEFA que puede dejar al Valencia CF sin plaza para la Conference League

El Valencia CF tras una triste Liga, donde pase lo que pase en la última jornada no superará los 50 puntos y después de certificar la permanencia matemática en la penúltima jornada, afronta el encuentro ante el FC Barcelona, con la seria posibilidad de alcanzar la séptima plaza que le daría la clasificación para la Conferece League.

Las opciones valencianistas en la jornada 38 están claras: Debe conseguir un triunfo en Mestalla ante el FC Barcelona (al que no vence en competición nacional desde enero de 2020, con Celades en el banquillo blanquinegro) para alcanzar los 49 puntos, y esperar que tanto Getafe como Rayo Vallecano no se impongan a Osasuna en el Coliseum (los rojillos se juegan la permanencia) y a Alaves en Vitoria, con los vascos ya salvados de manera matemática. Con triple empate a 49 puntos, el equipo de Corberán quedaría por delante de ambos al tener ganado el 'gol average' particular.

Por contra, si el Valencia vence pero el Rayo también lo hace (y el Getafe no suma de tres), los de Mestalla acabarían la LaLiga en octava posición. Y es ahí donde supuestamente se abriría otra ventana para lograr plaza europea. El conjunto de Vallecas disputará el próximo 27 de mayo la final de la Conference League ante el Crytal Palace. De ganar el título, el equipo de Íñigo Pérez conseguiría la clasificación para la Europa League 2026-2027. Por tanto, ¿qué ocurría con el octavo? ¿Iría a la Conference?

Lo que dice el reglamento UEFA

La clave está en el artículo 3.07 del reglamento de la UEFA Conference League 2025/26. El texto establece que el campeón de la Conference entra en la fase liga de la Europa League y añade que, si ese campeón también se clasifica para la Conference “a través de una de sus competiciones domésticas”, el número de plazas de su federación en la Conference “se reduce en una”. Es decir, no hay arrastre automático al siguiente clasificado liguero.

Por tanto, si el Rayo adelanta al Getafe y termina séptimo, la lectura cambia según lo que ocurra en la final europea. Si no gana la Conference, esa séptima posición le llevaría a la Conference League. Si la gana, el club de Vallecas tendría un premio mayor: billete para la Europa League. Pero la plaza nacional de Conference no se desplazaría al octavo de LaLiga, porque la UEFA ordena reducir en una las plazas de esa asociación en la Conference cuando el campeón ya había obtenido plaza para ese torneo por la vía doméstica.

El caso del Villa en la Premier

El mismo caso puede suceder en la Premier League, con el Aston Villa como protagonista. El conjunto de Unai Emery disputa este miércoles ante el Friburgo la final de la Europa League. Si el equipo inglés levantara el trofeo conseguiría plaza Champions para la siguiente campaña.

¿Y cómo afectaría a la clasificación? Si el Villa concluye cuarto, y por tanto con plaza propia en la Liga de Campeones, el sexto de la Premier (la quinta plaza se concede de manera extra cada año en función del coeficiente UEFA) no iría a la Champions porque el Villa la ha conseguido por mérito propio. En cambio, si el equipo de Emery quedara quinto, una plaza asignada con posterioridad al inicio del campeonato, el sexto del torneo inglés si conseguiría un billete para la Champions.

El precedente del Villarreal

La situación que puede vivir este sábado el Valencia CF con la clasificación para la Conference y un hipotético triunfo del Rayo en la final que se celebrará en Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), se produjo en LaLiga 2021-2022. El Villarreal obtuvo plaza para la Liga Conferencia al concluir el torneo en séptimo puesto. Pero el submarino ganó la final de la Europa League por penaltis al Manchester United, título que le dio un puesto en la Champions. El octavo, el Athletic Club, se quedó sin ir a Europa porque la UEFA extinguió la plaza en base a su normativa.