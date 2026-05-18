El Valencia Basket convierte su cuarta Liga femenina en un récord de afición: 7.647 espectadores en el Roig Arena

El Valencia Basket femenino levantó este domingo algo más que una Liga. El equipo de Rubén Burgos conquistó su cuarto título consecutivo de la Liga Femenina Endesa tras imponerse al Casademont Zaragoza por 68-67 en el segundo partido de la final, pero lo hizo además en una jornada histórica para el club: 7.647 espectadores llenaron el Roig Arena, la mejor asistencia registrada en un encuentro como local del equipo femenino taronja. El conjunto aragonés, empujado también por cerca de 600 aficionados desplazados, rozó la opción de forzar el tercer encuentro de la serie, pero el Roig Arena acabó empujando la remontada taronja.

Hasta ahora la mejor entrada en un partido del senior femenino del Valencia Basket se dio en la final de la Liga en 2024, cuando 7.573 personas acudieron al encuentro de la final de la Liga ante el Perfumerías Avenida en el que el equipo 'taronja' conquistó también el trofeo

El desenlace fue de película. Con el marcador en contra y apenas 12,4 segundos por jugarse, Valencia Basket dispuso de la última posesión. Yvonne Anderson asumió la responsabilidad y anotó sobre la bocina la canasta que selló el 68-67, el 2-0 en la final y una nueva Liga para el palmarés taronja.

La final también dejó otro nombre propio: Raquel Carrera, nombrada MVP de la eliminatoria. La interior gallega acabó el encuentro con 22 de valoración, nueve rebotes, siete puntos, tres asistencias y dos recuperaciones en 36 minutos, antes de afrontar su primera experiencia en la WNBA con las New York Liberty.

Celebración del Valencia Basket tras proclamarse campeonas de la LF Endesa / Francisco Calabuig

Con este triunfo, Valencia Basket encadena cuatro Ligas Femeninas consecutivas y eleva a once títulos en seis años la cosecha de un bloque que el propio club define ya como “leyenda”. Pero la imagen de la mañana no fue solo la del trofeo, ni la de Anderson celebrando su canasta decisiva: fue la de un Roig Arena con 7.647 personas certificando que el crecimiento del baloncesto femenino taronja también se mide desde la grada.

De récord en récord

Cabe recordar que el Roig Arena registró ante el Panathinaikos en el quinto partido del playoff su primer lleno de la historia, con 15.600 espectadores, confirmando que el nuevo recinto ha convertido al Valencia Basket en un proyecto con otra escala competitiva, social y empresarial. La asistencia ante el Panathinaikos supone un nuevo techo para un recinto que ya había mostrado desde el inicio su capacidad de arrastre. En octubre, el estreno liguero del Roig Arena en ACB reunió 14.818 espectadores en el Valencia Basket-Barça, una cifra que ya fue récord para el debut de un pabellón en la Liga Endesa y que superó de largo las marcas anteriores.