La transformación del Nou Mestalla en 2026

El Nou Mestalla ha entrado en 2026 en una fase en la que el proyecto deja de ser solo una obra reanudada para convertirse en un estadio con forma, calendario comercial y relato de futuro. Tras el reinicio de los trabajos en enero de 2025 —con FCC Construcción como encargada de finalizar la instalación antes del 10 de julio de 2027—, el año actual ha concentrado avances en la cubierta, los accesos, la fachada, la comercialización del Hospitality y la captación de socios tecnológicos y de servicios.

La primera gran señal física llegó a finales de enero. El Valencia CF informó de la instalación de los primeros pilares exteriores sobre los que descansará la gran cubierta: piezas de 38 metros de altura y 30 toneladas cada una, situadas en la zona norte del estadio. Al mismo tiempo, la obra incorporó torres de escalera y cajones del anillo estructural de compresión, elementos que el club situó como el inicio de una nueva fase constructiva prevista en el cronograma técnico a partir de febrero.

La cubierta ha sido el eje de los trabajos más visibles. El 30 de enero llegaron los primeros cables encargados a PFEIFER Structures: cables de arrostramiento, radiales y del anillo de tensión, llamados a unir y rigidizar la estructura metálica. Semanas después, el 20 de febrero, quedó instalada la primera pieza del anillo de compresión, fabricada por Horta Coslada bajo las indicaciones de FCC. La cubierta, según el Valencia CF, tendrá un peso de 4.800 toneladas, descansará sobre 50 pilares de acero S355 e incorporará una instalación fotovoltaica en su perímetro exterior.

L-EMV

En abril, el club ya hablaba de un salto cuantitativo: 30 pilares y 21 anillos de compresión instalados. En esa misma comunicación, el Valencia CF explicó que trabajaba con FCC en el montaje de la estructura de la cubierta, con Horta Coslada y PFEIFER desarrollando sistemas de soportación, andamios y protecciones del graderío. Para entonces, además, las obras habían avanzado en pilares, torres de escalera y en la llegada de los cables radiales y del anillo de tracción.

Mayo ha reforzado esa imagen de obra en fase de ensamblaje. El Valencia CF anunció el 7 de mayo la instalación de andamios auxiliares para el montaje de los cables previo al izado de la gran cubierta, además de avances en fachada y torres de escalera. En esa nota, el club precisó que la estructura cubrirá los 70.044 asientos del nuevo estadio y que ya se habían colocado las cuatro torres de escalera de la zona norte y del lateral este.

Restaurantes y hospitality

El otro carril del año ha sido comercial. El 27 de enero, el club abrió la licitación para operadores de ocio y restauración, con cinco espacios premium abiertos a la ciudad durante todo el año. Tres de ellos se plantean como restaurantes experienciales en los fondos Norte y Sur, con terraza exterior e interior con vistas al césped; los otros dos, de grandes dimensiones, se ubican en el lateral Este y admiten usos de ocio, restauración y entretenimiento.

Simulación de una terraza del futuro restaurante con vistas al Nou Mestalla / VCF

La explotación de Hospitality también ha tomado velocidad. El Valencia CF lanzó en febrero el Diamond Club, un espacio premium en el lateral Oeste con restaurante privado, acceso directo desde el aparcamiento, propuesta gastronómica de alto nivel y orientación al networking. En marzo, el club reunió en el Experience Center a los clientes de las ocho Mediterranean Suites, producto ya agotado. En abril, abrió la comercialización de asientos individuales con dos nuevos productos: Mediterranean Club y Gold Club.

El Experience Center se ha consolidado como herramienta de venta y relación empresarial. Según el Valencia CF, los encuentros organizados con Legends han acercado el proyecto al tejido empresarial valenciano mediante tours, presentaciones y sesiones de networking. El club cifra el área Hospitality en más de 6.500 butacas, mientras que las localidades de aforo general empezarán a comercializarse en el último trimestre de 2026.

Noticias relacionadas

Accesibilidad y conectividad

La accesibilidad y la conectividad han completado el mapa de actuaciones. El 23 de abril, el Valencia CF incorporó a Otis como Stadium Partner para instalar 19 ascensores: 10 distribuidos perimetralmente para mejorar los accesos a todos los niveles del estadio, 6 exclusivos para zonas Hospitality y 3 montacargas para logística interna. El 13 de mayo, Cisco se sumó como Founding Partner de conectividad y ciberseguridad, con una red Wi-Fi 7 en interiores y red inalámbrica de alta densidad en gradas.