Santi Cañizares: “Es una tontería buscar dinero para comprar el Valencia; Peter Lim no quiere vender”

Santiago Cañizares es uno de los exjugadores del Valencia CF que públicamente siempre se pronuncia en contra de la gestión que viene realizando Peter Lim, como máximo accionista, al frente de la entidad de Mestalla. Por ello, el excapitán blanquinegro se ha pronunciado sobre el paralelismo de las situaciones de Valencia y Sevilla, donde el también excapitán Sergio Ramos ha alcanzado un acuerdo para la compra del club hispalense al frente del fondo Five Eleven Capital. La operación afecta aproximadamente al 60 % del capital social del Sevilla, valorado en algo más de 400 millones de euros.

Así, en declaraciones al programa La Banda, de À Punt, Cañizares respondía a la posibilidad de que imite a Ramos y encabece a un grupo que adquiera el paquete accionarial de Peter Lim. “Para que se produzca una venta de un club, el que tiene las acciones tiene que tener intención de venderlas”, aseguraba. Por tanto, Cañizares contrapuso el escenario del club de Nervión con el del Valencia, donde, según explicó, el problema no estaría en la inexistencia de potenciales compradores, sino en la voluntad del máximo accionista.

Imposible reunirse con Lim

“Hace trece meses, me reuní con una persona que, con un grupo, estaba tratando de llegar a Peter Lim para comprarle las acciones. Fue una reunión sin ninguna vinculación”, reveló. Así, detalló que aquel grupo “no fue capaz de sentarse con Peter Lim, ni a través de intermediarios, ni en persona, ni viajando a Singapur, ni nada”. “Por tanto, no es que no haya dinero para comprar el Valencia; aquí lo primero es que hay un dueño que no quiere vender. Esta es la realidad de lo que pasa en el Valencia”, añadió. Ante esta situación, Cañizares considera que si Peter Lim no quiere vender el club, "qué tontería es esa de busquemos dinero para intentar comprarlo",sentenció.

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"No es mi caso"

Pese a todo, Cañizares, franco, no rehuyó si estaría dispuesto a iniciar un proceso para comprar el Valencia CF, como ha hecho Ramos. “Sergio es una persona que tiene un patrimonio, que con sus socios quiere invertirlo en el fútbol y luego trabajar en el fútbol, y no es mi caso en ninguno de los tres”, señaló. “Ni tengo el patrimonio de Sergio Ramos, ni quiero arriesgarlo en el fútbol ni quiero trabajar en un equipo de fútbol”, concluyó.